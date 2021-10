Uiterst voorzichtig komt ook kolenexporteur Australië in actie tegen klimaatverandering

Een voertuig laadt bruinkool in bij Hazelwood Power Station, een van de meest vervuilende energiecentrales ter wereld in Victoria, Australië. De krachtcentrale werd in 2017 na 52 jaar dienst ontmanteld. Beeld Getty Images

Al klinkt er kritiek op de vrijblijvendheid ervan, deze aankondiging duidt op een verschuiving binnen de conservatieve regering van premier Scott Morrison. Hij zal zich gesterkt zien in zijn besluit nu de Australische kranten van Rupert Murdochs machtige mediabedrijf News Corp − waarin de opwarming van de aarde continu werd gebagatelliseerd − sinds deze maand pleiten vóór een stevig klimaatbeleid.

Australië, na Indonesië de grootste exporteur van steenkool ter wereld, stelt zich steevast terughoudend op als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen, ook al ondertekende het land wél het klimaatakkoord van Parijs. Uit gelekte commentaren op een concepttekst van het aanstaande IPCC-klimaatrapport, in handen van de BBC en Unearthed, een onderzoeksplatform gelieerd aan Greenpeace, blijkt bijvoorbeeld dat de Australische overheid voorstelde de conclusie te schrappen dat het sluiten van kolencentrales noodzakelijk is.

Uitstoot terugdringen

Hoe de regering-Morrison de uitstoot van het land denkt terug te dringen, maakte ze dinsdag nauwelijks duidelijk. De premier benadrukte niet van plan te zijn de productie van kolen en gas terug te schroeven. De doelen voor 2030 − tussen 26- en 28 procent minder uitstoot dan in 2005 − wil de regering niet verder aanscherpen.

Ook is hij niet van plan klimaatneutraliteit met wetgeving af te dwingen. De oplossingen ziet Morrison in ‘technologie, niet belastingen’: hij zei omgerekend meer dan 10 miljard euro te willen investeren in technieken die de uitstoot verminderen.

Aan de aankondiging gingen maanden van politiek gesteggel met Morrisons coalitiepartner vooraf. Die Nationale Partij vertegenwoordigt vooral de buitenstedelijke gebieden, waar de kolenmijnbouw plaatsvindt, en is op klimaatgebied terughoudender dan de Liberale Partij van Morrison.

Heet hangijzer

Dat klimaatbeleid in Australië politiek gezien een heet hangijzer is, weet de vorige premier, de liberaal Malcolm Turnbull, als geen ander. Hij probeerde onder meer uitstootbeperkingen aan de energiesector op te leggen, maar dit plan werd niet aangenomen. Mede vanwege zijn klimaatbeleid keerde zijn eigen partij zich tegen hem en moest hij in 2018 opstappen.

Zelf geeft Turnbull de populaire kranten van de conservatieve miljardair Rupert Murdoch voor een belangrijk deel de schuld van zijn aftreden, zei hij vorig jaar tegen de Australische zender ABC. Die vielen Turnbulls klimaatvoorstellen consequent aan, vooral in de commentaren.

Hoeveel invloed deze kranten in Australië daadwerkelijk hebben, is moeilijk vast te stellen. Duidelijk is dat ze miljoenen Australiërs bereiken, naar eigen zeggen zelfs de meerderheid, en dat politici veel belang aan hun berichtgeving hechten. Verschillende peilingen duiden er in elk geval op dat de meerderheid van de Australiërs voor een netto-broeikasgasuitstoot van nul in 2050 is.

Geen wonder dat het opviel toen de kranten van News Corp deze maand klimaatneutraliteit in 2050 omarmden op hun voorpagina’s. En begonnen aan een artikelenreeks onder de noemer Mission Zero, ‘zodat we Australië op weg kunnen helpen naar een toekomst zonder netto-uitstoot’. ‘Zonder steun van de Murdoch-media kun je in Australië geen verkiezing winnen’, reageerde oud-premier Turnbull hierop. ‘Morrison móét deze kans benutten.’