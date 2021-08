Uiterst omstreden Britse ‘evacuatie’ van 150 asielhonden en -katten uit Kabul geslaagd

Beeld NOWZAD

De 52-jarige Farthing was na zijn diensttijd in Afghanistan gebleven om een asiel voor honden- en katten op te zetten. In de afgelegen Helmand was hij geschrokken van de plaatselijke hondengevechten. Hij greep in en bevrijdde de honden die vervolgens een voor een hun weg naar de veiligheid van de militaire basis in Now Zad vonden. Daar werden ze huisdieren voor de soldaten. Sommige soldaten namen de honden, en later ook katten, bij hun vertrek mee. Farthing schreef er een boek over: One dog at a time: saving the strays of Helmand.

Het was dan ook geen wonder dat hij alles op alles heeft gezet om ‘zijn’ honden en katten in veiligheid te brengen. Farthing weigerde zonder de dieren te vertrekken. Dat leidde tot kritiek, temeer omdat zijn 24 Afghaanse medewerkers van het asiel reeds een vrijgeleide hadden gekregen van de Britse ambassadeur. Afgelopen donderdag kreeg hij eindelijk de kans om met bescherming van het leger naar het vliegveld te gaan, met de dieren maar zonder zijn medewerkers.

In een kribbige persverklaring liet Defensie weten dat ‘Farthing en zijn huisdieren’ waren gered. Minister Ben Wallace had geklaagd over het ‘intimiderende’ gedrag van de oorlogsveteraan. In een tirade zou hij diens speciale adviseur hebben laten weten diens politieke carrière te zullen vernietigen als medewerking uitbleef. Het Conservatieve Kamerlid Tom Tugendhat, een andere Afghanistanveteraan, vond het schandalig dat dieren zijn in veiligheid zijn gebracht maar bijvoorbeeld niet het gezin van zijn tolk.

Farthing kreeg op sociale media steun van dierenliefhebbers. Er bestaan vermoedens dat ook de vrouw van Boris Johnson achter de schermen een rol heeft gespeeld bij de opzienbarende reddingsoperatie die veel tijd in beslag nam van Britse militairen. Carrie Johnson staat bekend om haar inzet voor dierenrechten en heeft ervoor gezorgd dat de regering van haar echtgenoot bij het maken van beleid denkt aan het welzijn van dieren. Een regeringswoordvoerder heeft haar betrokkenheid ontkend.