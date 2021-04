Uiterst behoedzaam zet het kabinet de deur open naar wat ontspanning

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stond maandag bij het ministerie van Algemene Zaken de pers te woord na afloop van overleg met zijn collega's. Beeld ANP - Sem van der Wal

Is de gevreesde ‘derde golf’ inmiddels over z'n hoogtepunt heen? Die vraag ligt nu al dagen op tafel in alle gezelschappen waarin premier Rutte en minister De Jonge de strategie voor eind april bespreken, van het veiligheidsberaad tot het Outbreak Management Team. Vanuit de zorg staat het signaal inmiddels op lichtgroen: weliswaar is het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen onverminderd hoog, de nieuwe instroom lijkt voor het eerst sinds tijden af te vlakken.

Omdat eindelijk ook de vaccinatie-campagne op stoom is gekomen, ontleent het kabinet daaraan voldoende vertrouwen om per 28 april dan toch de versoepeling door te voeren die vorige week nog een brug te ver bleek. De laatste knopen worden in de loop van dinsdag pas doorgehakt, maar alles wijst erop dat na ruim drie maanden dan toch de avondklok wordt ingetrokken. Op de terrassen van de horeca komt weer wat leven, al zal het met forse restricties zijn: waarschijnlijk niet meer dan twee mensen aan één tafeltje (of meer mensen uit één huishouden) en met beperkte openingstijden. De niet-essentiële winkels mogen weer zonder afspraak klanten ontvangen, mits het niet te druk wordt binnen.

Ook de beperking van het aantal bezoekers thuis lijkt te worden versoepeld. Nu geldt nog een dringend advies om per dag niet meer dan een gast te ontvangen. Dat zouden er vanaf volgende week twee worden. Studenten krijgen waarschijnlijk de kans om dit collegejaar toch nog enkele maanden fysiek onderwijs te volgen op hogescholen en universiteiten, al zal ook daar de bezetting van de collegezalen aan een plafond gebonden blijven.