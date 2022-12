Een onbenullig feit: als ik ergens heenloop, en ik gebruik de app ‘kaarten’, dan loop ik altijd sneller dan dat de app denkt dat ik zal lopen. Het gênante is dat dit voor mij een bron van trots is.

Ik was me nauwelijks van die trots bewust, tot het moment dat ik met een OV-fiets de Utrechtse heuvelrug over moest, en bleek dat ik achter liep op het door de navigatie opgelegde schema. Je zou kunnen zeggen: oké, prima, je loopt snel, maar je fietst langzaam. Maar zo bleek ik niet in elkaar te zitten. Ik kón het niet over mijn kant laten gaan. Kei- en keihard getrapt. Uiteindelijk te laat, boos en zwetend gearriveerd.

Er zat niets anders op dan alle schuld aan de OV-fiets te geven, want het stuur zat heel ver weg, waardoor ik in een onnatuurlijke houding, zonder genoeg kracht, nou ja herkende iemand dit? Nee, niemand herkende dit.