Uiteenlopende reacties van Aziatische landen op het coronavirus

Wat te doen als het aantal met het coronavirus besmette burgers in je land oploopt? De landen in Zuid- en Oost-Azië reageren verschillend.

Thailand (25 gevallen) heeft op een exportverbod voor mondkapjes na nog relatief weinig vergaande maatregelen getroffen, terwijl Singapore (24 besmettingen) een verbod op groepsactiviteiten voor scholieren en bejaarden heeft afgekondigd. De verschillen zijn deels cultureel bepaald. Zo lopen de meeste inwoners van het risico-schuwe Zuid-Korea al weken met een mondkapje voor en hangen er in de bus flesjes desinfecterende gel. In Myanmar raadde een minister aan om ter bescherming zoveel mogelijk uien te eten.

Ook de mate van (economische) verbondenheid met China speelt een grote rol. In Thailand verblijven momenteel 180 duizend toeristen uit China. Landen als Myanmar en Cambodja, die de nodige kapitaalinjecties ontvangen van Beijing, zijn opvallend laconiek over de virusdreiging. De Filipijnse president Duterte, die de banden met de Chinese president Xi heeft aangehaald, vond aanvankelijk dat een reisverbod niet nodig was. Pas nadat een coronapatiënt in zijn land overleed en de kritiek toenam, ging hij overstag.

De boodschap van China, eerder deze week, was duidelijk: ‘niet overdrijven’ en ineens reizigers uit China gaan weren. Precies dat laatste eisen steeds meer inwoners van Japan en Zuid-Korea van hun regering. Die kijken het voorlopig nog even aan.

Japan (33 gevallen)

Japan is buiten China momenteel het land met de meeste coronapatiënten: 33. De laatste tien besmettingen vonden plaats op een cruiseschip, Diamond Princess, dat bezig was met een tour langs Aziatische havens. Nadat een 80-jarige man die in Hongkong van boord was gegaan besmet bleek te zijn, werden dinsdag alle 3.700 opvarenden in quarantaine geplaatst. Er zijn ook drie Nederlanders aan boord. Tot nu is het virus bij tien passagiers aangetroffen.

De schrik zit er goed in bij de Japanners. Woensdag erkende de directeur van het organisatiecomité van de Olympische Spelen, die deze zomer in Tokio worden gehouden, dat hij ‘extreem bezorgd’ is over de effecten van de epidemie op het sportevenement. Nog deze week wordt een speciaal telefoonnummer gelanceerd voor iedereen met ademhalingsproblemen of koorts. Verdachte gevallen worden zo snel mogelijk opgehaald door een ambulance.

Het relatief grote aantal besmettingen weerspiegelt de nauwe economische banden tussen Japan, de derde economie van de wereld, en nummer twee China. Ook gaan er veel toeristen over en weer. In Wuhan waren 700 Japanners actief. De meesten zijn met chartervluchten naar huis gehaald.

Mede vanwege de economische belangen heeft Tokio nog geen verbod afgekondigd voor vluchten uit China. Alleen reizigers uit Hubei, de provincie van Wuhan, worden geweerd. Voor de Japanse regering is het schipperen. Veel burgers, die over het algemeen niet al te veel sympathie koesteren voor de Chinezen, eisen een verbod.

Het cruiseschip Diamond Princess afgemeerd aan de Daikoku Pier in Yokohoma Beeld AFP

Zuid-Korea (18 gevallen)

Ook Zuid-Korea heeft nauwe economische banden met China; het is de grootste handelspartner voor Seoul. Woensdag maakte autofabrikant Hyundai bekend dat het de productie in Zuid-Korea moet opschorten, omdat de bevoorrading van onderdelen uit China is gestokt. Hyundai is de eerste fabrikant in het buitenland die in de problemen komt, omdat het relatief veel onderdelen uit China importeert. In China houden autofabrikanten al enige tijd de deuren gesloten.

In het land zijn 19 besmettingen geconstateerd, acht patiënten werkten in Wuhan. De meeste anderen zijn door deze Wuhangangers besmet. Twee Koreanen raakten besmet na een bezoek aan het buitenland (Thailand en Japan).

Mede omdat enkele van de patiënten enkele dagen vrij rond hebben gelopen voor de besmetting werd ontdekt, is de vrees voor uitbreiding groot. Al meer dan vijfhonderd scholen hebben de deuren gesloten. Scholen die wel open zijn, hebben alle groepsactiviteiten gestaakt. De regering roept universiteiten op de start van het nieuwe semester uit te stellen.

In de steden Asan en Jincheon kwam het vorige week tot protesten, toen duidelijk werd dat de overheid daar quarantainecentra had ingericht, bedoeld voor de zevenhonderd landgenoten die per chartervliegtuig uit Wuhan werden gehaald. Een minister die het plan kwam verdedigen kreeg eieren naar zijn hoofd gegooid.

De Zuid-Koreaanse regering staat onder grote druk om meer verstrekkende maatregelen te nemen. Zo bepleitte de oppositie al een totaalverbod voor reizigers uit China. Momenteel worden alleen reizigers uit Hubei geweerd. Ook is een noodfonds van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor quarantaineoperaties en compensatie voor bedrijven.

Cambodja (één geval)

Cambodja heeft nog maar één besmettingsgeval geconstateerd. Dat was in de havenstad Sihanoukville, een speciale economische zone waar met name China fors investeert in infrastructuur, hotels, casino’s en restaurants. In dit voorheen slaperige havenstadje is het een komen en gaan van Chinese bouwvakkers en zakenmannen. Premier Hun Sen van het relatief arme Cambodja is maar wat blij met de investeringen uit Beijing en toonde zich de afgelopen dagen dan ook trouw aan de door Chinese ambassadeurs uitgedragen lijn dat alles onder controle is. ‘Is er hier ook maar één Cambodjaan of buitenlander gestorven aan het coronavirus?’, vroeg hij Hun Sen aan de verzamelde media. ‘De echte ziekte in Cambodja is de ziekte van angst.’

De premier toonde zich ook niet onder de indruk van de vraag of Cambodjanen meer aan preventie zouden moeten doen. Zo dreigde hij iedereen die een mondkapje droeg tijdens de persconferentie de zaal uit te sturen, omdat dit bij zou dragen aan het angstklimaat.

Om zijn punt kracht bij te zetten kondigde Hun Sen aan hoogstpersoonlijk een bezoek te brengen aan de Cambodjanen, veelal studenten, die vastzitten in Wuhan – om hen een hart onder de riem te steken. Als een van de weinige landen in de regio heeft Cambodja geen evacuatievlucht geregeld voor zijn burgers in Wuhan.

Woensdag bleek dat de autoriteiten in China te druk zijn met de bestrijding van het virus om de premier te ontvangen.

Vietnam (10 gevallen)

Ook voor Vietnam is China de grootste handelspartner. De regering in Hanoi schat dat de economie in het eerste kwartaal zelfs met 1 procent krimpt in vergelijking met een jaar eerder. Door het virus en de verlengde nieuwjaarsvakantie krijgen de luchtvaartsector, de landbouw, de toerisme-industrie en de export flinke klappen, aldus de regering.

Op politiek niveau zijn de relaties een stuk minder goed. Voor veel Vietnamezen vormen de noorderburen de aartsvijand en de twee landen hebben het regelmatig aan de stok met elkaar in de Zuid-Chinese Zee, die grotendeels door Beijing wordt geclaimd. Dat verklaart wellicht waarom Hanoi er geen moeite mee had om meer verstrekkende maatregelen te nemen om het land te beschermen tegen het coronavirus. Zondag kondigde Hanoi als een van de eerste landen aan dat alle vluchten van en naar China worden opgeschort. Dat is opmerkelijk, aangezien in totaal bijna de helft van alle reizigers die per vliegtuig arriveren, uit China afkomstig zijn. Volgens de regering ‘zijn economische offers nodig om de gezondheid van het volk te garanderen’. Daarom wordt ook het gebruik van de grensovergang over land ‘ontmoedigd’.

Vietnam heeft tot nu toe 10 besmettingsgevallen geconstateerd. 950 burgers die onlangs in China zijn geweest, worden op een militaire basis in quarantaine gehouden. Ook heeft de regering opgeroepen grote bijeenkomsten en evenementen op te schorten.