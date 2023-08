Uitdager DeSantis ziet slechte peilingen en maakt een U-bocht: ‘Trump heeft in 2020 gewoon verloren’

Op een bijeenkomst in Iowa om fondsen te werven voor zijn campagne wordt de Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis geconfronteerd met aanhangers van ex-president Donald Trump. Beeld Reuters

Zo duidelijk had de Republikein zich nog niet eerder uitgesproken. DeSantis had wel een duwtje van een NBC-interviewer nodig, nadat hij zich er eerst nog onderuit had proberen te wurmen met een algemeenheid: ‘Iedereen die om de vier jaar de hand op de Bijbel legt is president’, refererend aan het ritueel bij de inauguratie.

De interviewer van NBC News, Dasha Burns, nam daar geen genoegen mee en ging door: ‘Als u geen ja of nee kunt antwoorden op de vraag of Trump...’ Waarop het hoge woord er dan toch uitkwam: ‘Nee, natuurlijk heeft hij verloren.’ Hiermee heeft DeSantis, in het verleden vaak Trumps grootste supporter, eindelijk toegegeven dat Trump liegt als hij volhoudt dat niet Biden, maar hij in 2020 de verkiezingen heeft gewonnen.

DeSantis is verwikkeld in een ongelijk gevecht met de nog altijd populaire Trump. In de strijd om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen lijkt Trump nu al een niet meer in te halen voorsprong te hebben genomen op zijn naaste rivaal. In de jongste peiling van The New York Times heeft Trump 54 procent van de Republikeinen achter zich en komt DeSantis nog steeds niet verder dan 17 procent.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Nieuwe manieren om Trump aan te pakken

De strijd om de nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2024 is nog maar net begonnen, maar DeSantis en de andere Republikeinse kandidaten zijn volgens de Amerikaanse media nu naarstig op zoek naar nieuwe manieren om Trump aan te pakken.

Tot dusver onthield DeSantis zich van rechtstreekse aanvallen op Trump, maar die voorzichtigheid laat hij nu los. Hij hakte vorige week al keihard in op Trumps manier van optreden en op de manier waarop Trump tegenstanders kleineert en beledigt om hoe ze eruitzien of wat ze dragen, wat volgens hem niet de manier is om verkiezingen te winnen.

‘Deze beledigingen zijn zo nep, zo kinderachtig. Dat is niet hoe een grote natie zich zou moeten gedragen. Dat is niet de manier waarop de president van de Verenigde Staten zich zou moeten gedragen’, zegt DeSantis in een radio-interview met WMUR in New Hampshire. ‘Daardoor gaan we als Republikeinen de verkiezingen verliezen.’

Maandag distantieerde DeSantis zich ook nadrukkelijk van de manier waarop Trump leugens blijft verspreiden over geknoei met de door Joe Biden gewonnen verkiezingen van 2020. Tot voor kort had hij zich daarover altijd op de vlakte gehouden. In 2021 steunde DeSantis wel onderzoeken naar de rechtmatigheid van de verkiezingen, maar draaide hij er verder omheen.

DeSantis gaat voluit tegen Trump

Maar in het interview met NBC News ging hij ineens voluit. Enkele dagen eerder had DeSantis al toegegeven dat alle ‘theorieën’ die over de verkiezingsfraude de ronde deden vals waren. Vrijdag op campagne in Iowa had hij volgens The New York Times gezegd: ‘Al die theorieën die naar buiten werden gebracht, bleken niet waar te zijn.’

De krant suggereerde dat DeSantis zijn toon verandert omdat hij met de rug tegen de muur staat. Niet alleen zit zijn campagne in het slop, ook de financiering wordt daardoor een probleem: de campagne kost kapitalen en geldschieters willen resultaten zien.

Volgens The New York Times dreigt de grootste particuliere geldschieter, Robert Bigelow, op te stappen als DeSantis niet van koers verandert. Bigelow zou eisen dat hij een gematigder koers gaat varen om grotere groepen kiezers te trekken, en dat hij bovendien andere grote investeerders binnen moet zien te halen.

Dinsdag maakte journalistiek platform Politico bekend dat DeSantis voor de derde keer zijn campagneteam ondersteboven heeft gegooid. Hij heeft zijn campagnemanager Generra Peck vervangen door James Uthmeier, de huidige stafchef op zijn gouverneurskantoor. Uthmeier moet de nieuwe toon van DeSantis gaan ondersteunen.

Voor DeSantis betekent dat een U-bocht. Tot voor kort stond de gouverneur van Florida, die geldt als een hardliner onder de Republikeinen, bekend om zijn ongezouten aartsconservatieve uitspraken. Hij was bovendien altijd een hartstochtelijk Trump-supporter. Hij heeft meer dan eens verklaard dat alle rechtszaken die tegen Trump zijn aangespannen ‘politiek gemotiveerd’ zijn, en dat vindt hij nog steeds.

Gratie voor Trump

Mocht DeSantis president worden, dan zal hij Trump gratie verlenen, suggereerde hij vrijdag. ‘Ik denk niet dat het in het belang van het land is als een bijna 80-jarige voormalig president naar de gevangenis gaat’, zei DeSantis (die zelf 44 is). ‘Zoals Ford Nixon gratie verleende, zo moet je soms al dit gedoe achter je laten, en moeten we ons beginnen te concentreren op zaken die te maken hebben met de toekomst van het land...’

Het heeft drie jaar geduurd voor DeSantis het aandurfde zich helder over ‘2020’ uit te spreken. Dat heeft een reden: met zijn baanbrekende uitspraak dat Trump de verkiezingen domweg heeft verloren, neemt DeSantis een groot risico. Het is de vraag of hij er Republikeinse stemmen mee wint, of juist verliest. Een grote meerderheid van de Republikeinen blijkt volgens de peilingen ervan overtuigd dat Biden heeft gewonnen door geknoei met stemmen. Volgens een recente peiling van CNN zou zelfs 71 procent van de Republikeinse kiezers geloven dat de uitspraken van Trump daarover waar zijn.