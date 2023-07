Uitbreiding stroomnet loopt jaren vertraging op door stikstofbeperkingen

Hoogspanningsmasten in het Zeeuwse landschap. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen, want het elektriciteitsnet is vol volgens netbeheerder Tennet. Beeld ANP

De problemen op het Nederlandse stroomnet worden hierdoor mogelijk nog groter. Nu al kampt het elektriciteitsnet met ernstige opstoppingen, waardoor veel bedrijven soms jaren moeten wachten op een aansluiting. Deze problemen worden nu mogelijk nog later opgelost, omdat de bouw van nieuwe stroomsnelwegen op zeker dertien plaatsen stilligt.

Volgens een woordvoerder van Tennet zal de vertraging ook gevolgen hebben voor vervolgprojecten, waardoor op termijn in totaal bijna honderd uitbreidingen gevaar lopen. Het gaat hierbij om onder meer de aanleg van hoogspanningslijnen en transformatorstations, in Noord-Brabant en de Kop van Noord-Holland, waar het stroomnet nu al overbelast is.

‘Het is zeer problematisch’, zegt een woordvoerder. ‘We zijn de gevolgen voor deze projecten nog in kaart aan het brengen, maar we zijn bang dat het er veel meer worden.’

Cruciaal voor energietransitie

Volgens de Nederlandse netbeheerders is een snelle uitbreiding van het elektriciteitsnet cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Extra stroomverbindingen zijn nodig voor de levering van groene elektriciteit door nieuwe zonne- en windparken. Die elektriciteit wordt gebruikt voor warmtepompen, industriële boilers en laadpalen.

De ‘elektrificatie’ van de samenleving leidt tot een lagere uitstoot van CO2 en stikstofoxiden en draagt hierdoor volgens de netbeheerders op termijn juist bij aan een lagere stikstofuitstoot. Zij vragen de politiek daarom om voorrang bij het verkrijgen van stikstofvrijstellingen, zodat deze projecten toch uitgevoerd kunnen worden.

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

Maar ook andere sectoren, zoals de woningbouw, willen vrijstellingen, om het nijpende tekort aan huizen te bestrijden. De netbeheerders stellen dat zonder stroomkabels ook nieuwe woonwijken niet aangesloten kunnen worden, en verlangen daarom voorrang.

Ondanks de vertragingen heeft Tennet in het eerste halfjaar van 2023 twee keer zoveel geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van het hoogspanningsnet als een jaar geleden, meldt het bedrijf in een halfjaarbericht. In totaal werd 3,5 miljard euro besteed, in zowel Nederland als Duitsland, waar Tennet een deel van het hoogspanningsnet bezit. Het netwerkbedrijf is in gesprek om het Duitse deel van het bedrijf te verkopen.

Duitsland wil het beheer van zijn stroomnet weer in eigen handen krijgen en Nederland heeft hieraan gehoor gegeven, door het staatsbedrijf opdracht te geven de verkoop van zijn Duitse belang te onderzoeken. Verkoop levert de Nederlandse staat mogelijk meer dan 20 miljard euro op.