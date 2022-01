‘Uitbraakplannen Ridouan T. zijn niet gestopt’

Een helikopter arriveert bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces. Beeld ANP

Het OM verdenkt Ridouan T. van grootschalige handel in cocaïne en leidinggeven aan een criminele organisatie die liquidaties op bestelling regelde. Hij is de hoofdverdachte in het Marengo-proces, opsporingsdiensten brengen hem in verband met de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar Ridouan T. al twee jaar vastzit, kunnen gevangenen in principe niet communiceren met de buitenwereld. Contact met hun advocaat is wel toegestaan, in een spreekkamer waar ze door een glaswand van elkaar worden gescheiden. Van dit privilege is door T. en zijn neef ‘op grove wijze misbruik gemaakt’, betoogde het OM. De manier waarop de twee teksten op briefjes schreven en daarna weer doorkrasten was ‘zeer doordacht en doortrapt’.

Vanaf het moment dat Youssef T. zijn cliënt voor het eerst bezocht in de EBI, in maart 2021, zouden ze een gewelddadige ontsnapping hebben voorbereid. ‘Het moet op de navy seals manier’, schreef Ridouan T. op een briefje dat hij in de advocatenkamer voor het glas hield.

De raadsman maakte volgens justitie in zo’n geval een foto, die hij op een later moment doorstuurde naar criminele contacten van zijn cliënt. Wie dat waren, wordt nog onderzocht.

Het ontsnappingsplan moet lukken, staat in een bericht van Ridouan T. ‘Anders ga ik dood of het daglicht nooit meer zien.’ Hij dringt er ook op aan dat eventuele hulptroepen een YouTube-filmpje over de EBI bestuderen, zodat ze precies weten hoe alles eruitziet.

1.500 liter olie

Youssef T. was meer dan een onwetende boodschapper, stelt het Openbaar Ministerie. Als zijn cliënt iets zei, ook over criminele activiteiten, wist de advocaat precies wat hij daarmee bedoelde. De raadsman zou zelfs advies hebben gegeven over de ontsnapping uit de EBI. ‘Twee op het dak staan ze’, zei hij tegen zijn neef, ‘zwaar geschut'.

Het was volgens justitie de bedoeling dat ten tijde van de ontsnapping de communicatie en elektriciteit rond de gevangenis werden platgelegd. ‘Het beste is wanneer het hard regent’, schreef Ridouan T. Ook moest 1.500 liter olie worden gekocht, ‘zodat auto’s uitglijden’.

Donderdag was Youssef T. niet aanwezig in de rechtbank. ‘Dat is vooral vanwege schaamte’, zei een van zijn advocaten. Zij betoogden dat het OM uit fragmentarische berichten onjuiste conclusies trekt. Uit niets blijkt dat eventuele ontsnappingsplannen zouden worden uitgevoerd.

Vorige week legde Ridouan T. een vergelijkbare verklaring af, via zijn advocaat Inez Weski. Volgens hem klopt er niets van de beweringen van het OM over een dreigende uitbraak.

Geheimhoudingsplicht

Youssef T. voelt zich niet vrij om in verhoren in te gaan op de communicatie met zijn neef, bevestigden zijn raadslieden in de rechtbank. Als advocaat dient T. zich te houden aan zijn geheimhoudingsplicht, die geldt voor gesprekken met cliënten. Youssef T. wil pas verklaren als zijn neef hem van die zwaarwegende verplichting ontslaat.

Tijdens een besloten zitting in oktober sprak Youssef T. wel over andere aspecten van de zaak, zo lekte vorige week uit via NRC. Hij erkende toen dat hij boodschappen naar buiten heeft gebracht en zei dat hij het niet uit vrije wil heeft gedaan. Ook benadrukte hij dat niemand door hem in gevaar is gekomen.

Volgens het OM heeft de verdachte een bericht doorgespeeld waarin Ridouan T. vroeg om informatie over vier EBI-medewerkers. Het vermoeden is dat zij zouden worden gegijzeld. Youssef T. kan zich niet blijven verschuilen achter de vertrouwelijke relatie met zijn neef, vinden de aanklagers. Er was geen sprake van ‘normaal cliëntencontact’, omdat de twee niet communiceerden over de verdediging van Ridouan T. ‘Keer op keer ruilt Youssef de advocateneed in voor deelname aan zeer gevaarzettende plannen en andere deelname aan criminele feiten’, zei een van de officieren.

Er moet nog veel onderzoek worden gedaan, vindt het OM. De rechtbank besloot donderdag dat Youssef T. niet wordt vrijgelaten in afwachting van de volgende zitting. Die is op 14 april.