Uitbraak in Israël toont aan: vaccinatie garandeert geen coronavrij bestaan

Een man wordt gevaccineerd in de Israëlische stad Tel Aviv, waarna hij een gratis drankje krijgt. Beeld REUTERS

Het aantal besmettingen in Israël nadert gestaag de piek van de afgelopen winter, een duidelijke indicatie dat ook na vaccinatie het coronavirus blijft rondwaren. De ziekenhuisbezetting neemt wel minder hard toe. Bovendien lopen ongevaccineerden een grotere kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, een signaal dat vaccinatie wel bescherming biedt. Wetenschappers en beleidsmakers kijken nauwgezet naar de ervaringen in Israël, omdat dit land wereldwijd voorop liep met vaccineren en in juni veel versoepelingen doorvoerde. Inmiddels is de Nederlandse vaccinatiecampagne bijna even ver gevorderd.

Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt inmiddels dat de overheersende deltavariant ook besmettelijk blijft na dubbele vaccinatie. Dit is een mogelijke verklaring voor de nieuwe uitbraak in Israël. Het ernstige verloop van corona wordt wel duidelijk teruggedrongen door vaccinatie, maar ook dan blijven ziekenhuisopnamen mogelijk.

In Israël zijn de ziekenhuisopnamen en -bezetting afgelopen weken toegenomen, maar de bezettingspiek van afgelopen winter is nog niet bereikt. Momenteel zijn zo’n zeshonderd bedden bezet met ernstig zieke patiënten, in januari waren dat er zo’n 1200.

Ook gevaccineerde burgers kunnen met covid-19 in het ziekenhuis terechtkomen. Ruim de helft van alle coronapatiënten in het ziekenhuis is momenteel al twee keer gevaccineerd. Maar de kans om ernstig ziek te worden is aanzienlijk lager voor gevaccineerden en jongeren. Van alle volledig gevaccineerde 60-plussers in Israël zijn momenteel 21 op de 100 duizend ernstig ziek, terwijl van de ongevaccineerde 60-plussers 180 op de 100 duizend ernstig ziek zijn. De kans op ziekenhuisopname is voor een gevaccineerde 60-plussers dus zo’n 9 keer kleiner. Gevaccineerde 60-minners komen amper voor in deze cijfers.