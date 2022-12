Uitblinker Dumfries: ‘Mentale begeleiding is een onderbelicht aspect, voor mij was het doorslaggevend’

Denzel Dumfries, man van de wedstrijd, met een doelpunt en twee beslissende voorzetten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Daar staat hij, in de catacomben van het Khalifa stadion, Denzel Dumfries, 26 jaar, via de krochten van het amateurvoetbal, Sparta, Heerenveen en PSV geklommen naar Internazionale in Milaan, naar 41 interlands en zijn zesde goal. Man van de wedstrijd met een doelpunt, met links nog wel, en twee beslissende voorzetten. Als vleugelverdediger, als zogenoemde wingback. Gespierde torso. Open blik.

Hij heeft een bokaal ontvangen. In de persconferentie heeft bondscoach Louis van Gaal hem gekust, vanwege trots en blijdschap. ‘Het was niet mijn eerste doelpunt met links, hoor.’ Dan prijst hij de voorzet van Daley Blind: ‘Een fantastische bal van Daley. Ik moest er alleen tegenaan lopen. Hij legde de bal panklaar.’

Tot de wedstrijd van zaterdag speelde Dumfries een moeizaam toernooi. Openlijk bekritiseerde hij zichzelf. Als Nederland aftrapt, staat hij meestal al bij de middenlijn, om de aanvallende intenties te laten zien. Maar het opkomen verliep moeizaam, ook omdat de defensieve tegenstanders zich instelden op hem. Maar nu, in het duel met de Amerikanen, gaat het anders. Zij zoeken zelf meer diepte en hij krijgt ruimte.

De wedstrijd verloopt perfect voor hem, en na afloop wil hij het vertellen. Dit is het goede moment, omdat mentale begeleiding een onderwerp is in het voetbal. ‘Het is een onderbelicht aspect, en voor mij was het doorslaggevend. Wij staan binnen de maatschappij en wij zijn ook kwetsbaar. Doordat ik daar nu open over ben en anderen kan stimuleren om hulp te zoeken, als ze dat nodig hebben. Door jezelf kwetsbaar op te stellen.’

Al sinds zijn tijd bij Sparta laat hij zich begeleiden door Annemieke Zijerveld, klinisch psycholoog, en fulltime werkzaam in de sport. Ze is, volgens de website sportknowhowxl.nl, onder meer gespecialiseerd in depressie en verslavingsproblematiek en begeleidt individuele atleten, om op duurzame manier optimaal te presteren.

Dumfries: ‘Je voelt dat je beter kunt. Mentaal was het zwaar, om me daar overheen te zetten. Maar goed, ik heb de juiste mensen om me daarover heen te helpen. In dat opzicht ben ik blij dat ik me heb kunnen revancheren. Ik heb de afgelopen dagen veel contact gehad met sportpsychologe Annemieke Zijerveld. Er zit misschien een taboe op, dat we daarover niet praten. Maar ik mag het best zeggen. Het gaat via zoom. Het is soms niet makkelijk om voetballer te zijn. Het is niet zwaar, maar het doet wat met je. Je wilt belangrijk zijn, het beste doen met het team, en daarin is mentale weerbaarheid belangrijk.’

Als een verslaggever rept over de mens achter de voetballer, beaamt hij dat aspect. ‘Ik ben daarover eerlijk, dat het de laatste tijd moeilijk was. Dan moet je de innerlijke rust vinden om weer terug te keren tot de basis. Ze helpt me daarbij, en daar ben ik haar dankbaar voor. Want vandaag had ik die innerlijke rust om belangrijk te zijn voor het team.’ Het is geen taboe, mentale begeleiding, ‘misschien wel om ervoor uit te komen.’ Bij het EK van vorig jaar vertelde performancecoach Remco Visscher uitgebreid over zijn toenmalige sessies tijdens het toernooi met Matthijs de Ligt, Wout Weghorst en Stefan de Vrij.

Dumfries beliep de lange weg. Niemand dacht dat hij zo hoog zou komen als voetballer. Elke keer zette hij weer een stap. Hij knokte, hij gaf nooit op. ‘Ik kan je vertellen, ik ben heel kritisch op mezelf. Je wilt beter. Het is belangrijk dat je dan de focus behoudt, door deze lijn door te trekken.’ Hij voerde al twee gesprekken tijdens het WK. Ook de groep helpt, die is heel hecht, iedereen gaat vriendschappelijk met elkaar om. ‘Iedereen is betrokken bij elkaar, ook met de staf. Aan het team heb je houvast. Dat is de kracht van het team.’

Over de zogenoemde teruggetrokken voorzetten waaruit Depay en Blind scoorden, kan hij kort zijn. ‘Het was heel grappig, want Frans Hoek (assistent-trainer) zei dat er geen ruimte op de zestien was. Het waren twee fantastische goals . In de eerste goal kon je alles zien dat wij willen met dit systeem.’ De bal ging van voet tot voet, in een razende combinatie van links, via het centrum naar rechts, waar Dumfries de voorzet gaf op Depay. ‘Voordat je de bal hebt, kijk je waar de spitsen staan en probeer je ze in scoringspositie te brengen. Vandaag ben ik tevreden, al denk ik dat we beter kunnen. Het belangrijkste is winnen.’