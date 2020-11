Uit Bidens team spreekt het verlangen naar kalmte. Dit zijn de opvallendste bestuurders

De regering-Biden gaat er heel anders uitzien dan Trumps kabinet. Meer vrouwen op hoge posten, een latino die het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gaat besturen en een zwarte diplomate die het gezicht van de VS bij de Verenigde Naties wordt. Het hele team straalt rust en ervaring uit: terug naar normaal.

Ron Klain (59) – stafchef Witte Huis

Klain is iemand met wie Biden al ruim dertig jaar samenwerkt. Hij diende eerder al als stafchef van Biden toen deze nog vice-president was. In 2000 hielp hij vicepresident Al Gore in het juridische gevecht om de uitslag van de presidentsverkiezingen, dat uiteindelijk op een overwinning voor diens Republikeinse tegenstander George Bush uitliep. Onder president Obama had hij verscheidene rollen, zoals coördinator van het Amerikaanse beleid bij de ebola-uitbraak. Die ervaring komt hem goed van pas nu de VS nog steeds in de greep zijn van de corona-pandemie. Klain wordt gezien als iemand uit het midden van de Democratische Partij, die ook zaken kan doen met gematigde Republikeinen.

Antony Blinken (58) – minister van Buitenlandse Zaken

Blinken belichaamt de radicale koerswijziging die het Amerikaanse buitenlandse beleid te wachten staat na vier jaar ‘America First’ onder Trump. Hij is een overtuigd atlanticus en ziet het als zijn eerste taak de banden met Amerika's bondgenoten te herstellen. Daarbij speelt zijn achtergrond ook een rol: hij groeide op in Parijs en spreekt vloeiend Frans. Als onderminister van Buitenlandse Zaken onder Obama pleitte hij voor ingrijpen in Libië, een beslissing waar Biden het destijds niet eens was. Critici van Blinken rekenen hem ook aan dat hij vierkant achter de invasie in Irak in 2003 stond. Ook Biden, destijds zijn baas als senator, steunde de inval.

Linda Thomas-Greenfield (68) – VS ambassadeur bij de Verenigde Naties

De zwarte diplomate heeft net als Blinken een lange staat van dienst op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze was Amerikaans ambassadeur in Liberia en diende onder president Obama als onderminister voor Afrikaanse aangelegenheden. Kort na het aantreden van Trump werd ze het slachtoffer van een grootscheepse zuivering in de top van het ministerie. Na vier jaar ijskoude relaties met de VN zal Thomas-Greenfield een heel nieuw klimaat brengen in het hoofdkwartier van de VN in New York.

Jake Sullivan (43) – Nationaleveiligheidsadviseur

Ook al iemand met diepe wortels in het State Department. Sullivan, een goede vriend van Blinken, was ook nationaleveiligheidsadviseur van Biden toen die nog vicepresident was. Hij zat in het team dat met Teheran onderhandelde over het nucleaire akkoord met Iran, dat Trump later opzegde. Biden wil zich weer aansluiten bij het akkoord. Uiteraard zal Sullivan in de besprekingen daarover een belangrijke rol spelen. In Trump-kringen wordt Sullivan gezien als een typische vertegenwoordiger van de ‘Deep State’, het ambtenarenapparaat dat de president volgens hen dwars zat. Maar de Republikeinen kunnen zijn benoeming niet tegenhouden: voor die post heeft Biden niet de instemming van de Senaat nodig.

John Kerry (76) – Klimaatgezant

Ook Kerry is er door Biden bijgehaald voor reparatiewerk. Als minister van Buitenlandse Zaken onder president Obama was Kerry een van de architecten van het Klimaatakkoord van Parijs, waar de VS zich onder Trump uit terugtrokken. Zijn benoeming als ‘klimaat-tsaar’ moet de groene vleugel van de Democratische partij laten zien dat het klimaatbeleid een van de prioriteiten van de Biden-regering gaat worden.

Janet Yellen (74) – minister van Financiën

Als de Senaat akkoord gaat wordt Yellen de eerste vrouw aan het hoofd van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Van 2014 tot 2018 was ze al voorzitter van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Trump weigerde haar voor een tweede termijn te benoemen: volgens hem had ze de rente opzettelijk laag gehouden om zijn economische beleid dwars te zitten. De linkse vleugel van de Democratische Partij had liever Elizabeth Warren als nieuwe minister van Financiën gezien, maar die zou op meer verzet bij de Republikeinen in de Senaat stuiten. Dat neemt niet weg dat Yellen net als Warren vindt dat er een flinke financiële injectie nodig is om de schade van de corona-pandemie voor Amerikaanse economie te repareren.

Alejandro Mayorkas (61) – minister van Binnenlandse Veiligheid

Ook een primeur: voor het eerst krijgt het ministerie een Latino én immigrant als hoofd. Mayorkas werd in Cuba geboren en verhuisde na de Cubaanse revolutie met zijn ouders naar de VS. Als geslaagde immigrant heeft hij een heel ander perspectief dan zijn voorgangers onder Trump op immigratie. Ook Mayorkas moest toezien hoe Trump bezig was twee projecten waarbij hij betrokken was om zeep probeerde te helpen. Hij zat in Obama's team om de diplomatieke betrekkingen met Cuba te herstellen, iets wat Trump meteen weer terugdraaide. Mayorkas was ook een van de architecten van het DACA-programma om kinderen die met hun ouders illegaal de VS waren binnengekomen te beschermen tegen deportatie. Ook dat wilde Trump beëindigen.

Avril Haines (51) – Directeur Nationale Inlichtingendiensten (DNI)

Als alles goed gaat, wordt Haines de eerste vrouw als directeur nationale inlichtingendiensten. In die hoedanigheid moet zij het werk coördineren van de zeventien inlichtingendiensten die de VS rijk zijn. Haines kent het inlichtingenwereldje goed: ze zat onder president Obama in de nationale veiligheidsraad en was twee jaar lang plaatsvervangend directeur van de CIA. Vanuit linkse hoek krijgt ze het verwijt dat ze enthousiast meewerkte aan de drone-aanvallen waarmee de Obama-regering terreurverdachten overzee uitschakelde. Haar belangrijkste taak wordt rust in de tent te brengen bij de inlichtingendiensten, die een woeste tijd hebben doorgemaakt de afgelopen vier jaar. Medewerkers van de inlichtingendiensten klagen over de sterk gepolitiseerde sfeer onder haar voorganger John Ratcliffe, die bekend staat als een hyper loyale aanhanger van Trump.