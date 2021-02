UEFA schorst Ajax-doelman Onana voor 12 maanden vanwege dopingovertreding

Andre Onana na een wedstrijd tegen Willem II in het seizoen 2019 - 2020. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij een zogenoemde ‘out of competition-controle’ zijn bij Onana sporen van furosemide gevonden, een plasmiddel. Het middel wordt onder meer gebruikt door patiënten die last hebben van hoge bloeddruk, hartfalen of nierproblemen. Furosemide geldt ook als vochtafdrijvend middel om doping te maskeren.

De doelman uit Kameroen, één van de uitblinkers van Ajax de laatste jaren, voelde zich volgens een persbericht van de koploper in de eredivisie niet lekker op 30 oktober en wilde een tabletje nemen. Onbewust slikte hij Lasimac, een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg. ‘Ik heb het per ongeluk aangezien voor een aspirine, omdat de verpakking bijna identiek was. Daar heb ik diepe spijt van’, laat Onana in een verklaring weten.

Hoewel Ajax en Onana in beroep gaan bij sporttribunaal Cas, is hij per direct geschorst. Dat zegt Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. ‘De straf in eerste aanleg, zoals dat heet, gaat in dit geval meteen in. Er zijn sporters geweest die een tijdlang langs de kant stonden en door het Cas werden vrijgesproken. Maar dat zijn echt heel uitzonderlijke gevallen.’

De tuchtcommissie van de UEFA heeft Ajax laten weten dat er geen sprake is van opzet, maar acht de schorsing toch op zijn plaats. De bond vindt dat de speler zelf de plicht heeft ervoor te zorgen dat er geen verboden middelen in het lichaam terechtkomen.

Ter verduidelijking: Onana is per direct geschorst, omdat Uefa heeft bepaald dat straf meteen ingaat. Daar verandert beroep Ajax bij sporttribunaal CAS niets aan. Overigens blijven schorsingen voor furosemide (vochtafdrijver) vrijwel altijd overeind in dit soort beroepszaken. — Mark Misérus (@miserus) 5 februari 2021

Verzachtende omstandigheden

De standaard straf voor de aanwezigheid van een verboden middel in het lichaam van een sporter is vier jaar schorsing. ‘Redenerend vanuit het dopingreglement is dit dus een lage straf’, zegt Ram. ‘Bij een opzettelijke overtreding is de straf vier jaar schorsing, is het niet opzettelijk gebeurd dan is het twee jaar of minder. Eén jaar is de ondergrens, de tuchtcommissie van de Uefa is dus duidelijk van oordeel dat het geen opzet was en dat er verzachtende omstandigheden gelden.’

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax: ‘Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatiebevorderende middelen. Wij staan voor schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor André zelf en voor ons als club. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren.’

Ook ter verduidelijking: 1 jaar schorsing is de minimumstraf voor de aanwezigheid van een verboden stof als furosemide (een klassieker op de dopinglijst). Standaard is dat 4 jaar. Uefa houdt dus rekening met verzachtende omstandigheden en Onana's verweer dat er geen opzet was. — Mark Misérus (@miserus) 5 februari 2021

Furosemide is een klassieker op de internationale dopinglijst. Door de jaren heen zijn onder meer diverse wielrenners, atleten en voetballers betrapt op het vochtafdrijvende middel. In 2015 werd Telstar-voetballer Kevin van Essen voor twee jaar geschorst, omdat er furosemide in zijn urine was gevonden. Van Essen had geen idee hoe de stof in zijn lichaam was gekomen, zei hij later tegen NRC Handelsblad. Hij vermoedde dat de vitaminepillen die hij slikte waren vervuild met furosemide. De Dopingautoriteit zei daarop ‘niet bekend’ zijn met zulke voorbeelden.

Bij Onana werd de stof buiten wedstrijdverband om aangetroffen, tijdens een controle waartoe de Uefa de opdracht had gegeven. Profvoetballers als Onana kunnen te maken krijgen met controles van de Fifa, Uefa en de KNVB.

Veel discussie

Ram: ‘Furosemide is ooit op de dopinglijst gekomen, omdat het andere dopingmiddelen kan maskeren. Er wordt niet verondersteld dat het prestatiebevorderend werkt. Daarom is er bij veel furosemidezaken ook discussie over of de sporter het opzettelijk heeft genomen. Die discussie heb je veel minder wanneer er bijvoorbeeld anabole steroïden in het spel zijn.’

Het bericht past in een recent patroon van bizar nieuws bij Ajax. Half december vertoefde aanvaller Quincy Promes een paar nachten in de cel, als verdachte van een steekpartij. Deze week bleek dat Ajax per ongeluk miljoenenaankoop Sébastien Haller niet had ingeschreven voor de tweede fase van de Europa League. Dit kwam volgens trainer Erik ten Hag omdat een vinkje op de computer niet was aan- of uitgezet.

Door de schorsing van Onana zal de 37-jarige Maarten Stekelenburg vermoedelijk in het doel staan de komende tijd, te beginnen met het duel van zondag tegen FC Utrecht.