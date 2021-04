Uefa boos over oprichting Super League, mogelijk drie clubs per direct uit Champions League gezet

De spelers van Real Madrid na de Champions League-overwinning in 2018. Beeld Franck Fife / AFP

De voetbalclubs Real Madrid, Chelsea en Manchester City zullen per direct uit de Champions League worden gezet, verwacht het Deense UEFA-bestuurslid Jesper Møller, die ook de Deense voetbalbond voorzit. Op de Deense omroep DR zei Møller dat het definitieve besluit vrijdag zal vallen na een vergadering van de UEFA.

De drie clubs hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Real Madrid speelt op 27 april de eerste wedstrijd thuis tegen Chelsea en Paris Saint-Germain ontvangt een dag later Manchester City. De returns zijn de week daarop. Die wedstrijden staan nu op losse schroeven.

Het is de volgende brisante ontwikkeling in het schandaal rondom de Super League. Maandag, even na middernacht, kwam naar buiten dat twaalf topclubs een eigen competitie beginnen. Dit schiet Europese voetbalbond UEFA in het verkeerde keelgat, die juist bezig was met het hervormen van de Champions League.

Bestuurslid Van Praag: overvallen door oprichting Super League

Voor de UEFA kwam het als een totale verrassing. ‘Onze vergadering was rustig en beheerst’, aldus Van Praag, die dinsdag tijdens het congres afscheid neemt als bestuurslid. ‘Het vreemde is alleen dat de clubs zich vrijdag nog voorstanders toonden van de nieuwe vorm van de Champions League, die in 2024 zou ingaan met 36 in plaats van 32 clubs en een andere opzet. Ook Agnelli van Juventus en Perez van Real Madrid waren akkoord. En dan is er op zondag opeens een communiqué dat ze allemaal uit de European Club Association (een gremium van clubs) stappen en voor zichzelf beginnen. Agnelli kwam dus vanochtend ook niet opdagen, want die zit ook in het Uefa-bestuur.’

Michael van Praag, het Nederlandse bestuurslid bij de Uefa. Beeld ANP

Volgens Van Praag zal de Uefa zich deze week beraden over nadere stappen. In eerste instantie gaf de Europese bond, in samenwerking met bonden van verschillende landen, een bericht uit waarin draconische straffen werden aangekondigd: de betrokken clubs uit de nationale competities verwijderen, een verbod op spelen in nationale teams van de internationals.

Van Praag: ‘Iedereen in de vergadering sprak schande van de ontwikkelingen, maar de Uefa zal de opties eerst eens rustig bekijken. Voor vrijdag is er een extra vergadering uitgeschreven.’ Van Praag zal daarbij niet meer aanwezig zijn. Zijn opvolger als KNVB-voorzitter, Just Spee, wordt dinsdag vermoedelijk gekozen in het bestuur van de Uefa. Hij zal het overleg dan bijwonen. Voorzitter Aleksander Ceferin van de Uefa zal later vandaag een persconferentie geven.

Macron

De Franse president Macron zegt blij te zijn dat Franse clubs niet deelnemen aan het project, dat volgens hem ‘een bedreiging vormt voor het principe van solidariteit en sportieve waarden’.

Volgens de Britse premier Johnson zou de Super League ‘zeer schadelijk zijn’ voor het voetbal, en zou ‘het hart van de landelijke competitie’ erdoor worden aangetast.

Volgens de Spaanse topvoetballer Ander Herrera van Paris Saint-Germain maakt de Super League een einde aan de droom van voetballiefhebbers dat hun favoriete club op het veld kan winnen van een topclub: ‘Ik houd van voetbal en kan hier niet over zwijgen. Ik geloof in een verbeterde Champions League, maar niet in dat de rijken stelen van wat door mensen is gecreëerd: de mooiste sport op aarde.’

Tegenover Sky News verwoordde Gary Neville, commentator en voormalig rechtsback van Manchester United, het gevoel van veel Engelse voetbalfans: ‘Het is pure hebzucht. Het zijn bedriegers. De eigenaren van deze clubs, van Liverpool, van Chelsea, van Manchester City, ze hebben niets te maken met voetbal in dit land. Er is hier meer dan honderd jaar aan voetbalgeschiedenis, van fans die van deze clubs hebben gehouden. Zij moeten beschermd worden.’

‘Voetbal is niets zonder zijn fans’, schrijft de Britse tv-presentator en oud-international Gary Lineker op Twitter. ‘Als de fans gezamenlijk opstaan tegen dit anti-voetbalpiramidespel, kan het worden gestopt.’