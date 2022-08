Uber verrast met recordaantal taxiritten

Het logo van Uber op een auto in Washington. Beeld AFP

De omzet van 8,1 miljard euro die het bedrijf dinsdag bekendmaakte is een stuk hoger dan verwacht en meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het techbedrijf wist de hoge brandstofprijzen en inflatie te compenseren met een recordaantal ritten. In het tweede kwartaal van dit jaar werd wereldwijd 1,8 miljard keer ge-uberd. Dat is 24 procent meer dan vorig jaar en staat gelijk aan bijna 21 miljoen ritten per dag. Daarnaast nam het aantal bezorgde maaltijden via Uber Eats toe.

Ondanks de positieve kwartaalcijfers noteert Uber onder de streep een verlies van 2,6 miljard dollar. Dat kwam doordat de belangen die Uber heeft in andere bedrijven, zoals de zelfrijdende vervoersdienst Aurora en de Indiase maaltijdbezorger Zamato, 1,7 miljard minder waard werden. Ook was het bedrijf bijna 500 miljoen dollar kwijt aan beloningen van het eigen personeel in aandelen.

Negatieve publiciteit

De positieve bedrijfsresultaten laten zien dat Uber vooralsnog niet te lijden heeft onder de aanhoudende stroom negatieve publiciteit. Het techbedrijf twist al jaren met vakbonden en overheden over de vraag of het zijn zzp’ende chauffeurs in dienst moet nemen (ja, vond onder meer de Amsterdamse rechtbank).

Vorige maand kwamen daar nog de onthullingen uit de zogeheten Uber Files bovenop. Uit deze 124 duizend uitgelekte documenten bleek hoe agressief het bedrijf te werk ging tijdens zijn wereldwijde expansie. Ook dienden 500 vrouwen recent een aanklacht in tegen Uber wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag door chauffeurs.