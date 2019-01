Uber verhoogt leeftijdsgrens voor chauffeurs na reeks ongelukken

Beeld Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Verder moeten bestuurders die via het online platform willen rijden, minimaal één jaar hun rijbewijs hebben. Chauffeurs onder de 25 jaar krijgen een verplichte verkeersveiligheidstraining in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Vorige week raakte in Amsterdam een meisje van 9 zwaargewond bij een aanrijding met een Uber-taxi. De chauffeur reed na het ongeluk door. De afgelopen weken deden zich ook enkele dodelijke ongelukken met Ubers voor.

‘Hoewel we nog geen duidelijke overeenkomsten hebben gevonden tussen de verschillende ongelukken, voeren we deze maatregelen direct in’, aldus general manager Thijs Emondts van Uber Nederland. De maatregelen gelden vooralsnog alleen voor nieuwe chauffeurs. De chauffeurs die al actief zijn op het platform hebben een investering gedaan om voor Uber te rijden. Zij hebben rijlessen moeten volgen en sommigen van hen hebben een auto gekocht. Uber wil niet hun mogelijkheden beperken om een inkomen te verdienen.

Uber is in Nederland alleen actief in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma uitte vorige week in een gesprek met Uber haar zorgen over de verkeersveiligheid. Ze noemt de maatregelen ‘positief’. ‘We zullen nauwlettend in de gaten houden of ze het gewenste effect hebben. We zien ze als een eerste stap.’ Amsterdam gaat ook verder met het bedrijf in overleg over arbeidsomstandigheden, aldus Dijksma.

Eindeloos rondjes rijden

Het gevaar van Uber bestaat volgens critici als Veilig Verkeer Nederland (VVN) vooral uit het feit dat de app die de ritten toewijst veelal jonge chauffeurs stimuleert om ’s nachts eindeloos rondjes door de stad te rijden, in de hoop onderweg een ritje te scoren en het betalen van parkeergeld te vermijden. Met rust nemen ze het daarbij vaak niet zo nauw.

VVN is positief over de maatregelen van Uber, maar pleit er wel voor om de minimumleeftijd verder te verhogen tot 24 jaar. ‘De leeftijdsgroep 18-23 jaar loopt het hoogste risico. Zij betalen ook een hogere verzekeringspremie en kunnen bijvoorbeeld lang niet altijd een auto huren’, zegt woordvoerder Rob Stomphorst. ‘Mensen vervoeren is een vak. Dan moeten passagiers blind op je kunnen vertrouwen.’

De trainingen die Uber voor ogen heeft, moeten volgens Veilig Verkeer Nederland vooral gaan om sociale rijvaardigheid, zegt Stomphorst. ‘Hoe stel je je op tegenover andere weggebruikers, zeker ook als vertegenwoordiger van een merk. De chauffeurs zijn toch het visitekaartje van Uber.’ VVN geeft zelf geen rijvaardigheidstrainingen. ‘Maar we kennen wel een aantal instituten dat dat uitstekend kan doen.’

Eerder voerde Uber al een verplichte offline rusttijd in voor alle chauffeurs. De app waarschuwt de chauffeurs als ze te hard rijden en er is een noodknop waarmee chauffeurs en passagiers het alarmnummer 112 kunnen bellen.