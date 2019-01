Uber neemt maatregelen na reeks ongelukken

Beeld Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Die maatregelen heeft Uber maandag in Nederland bekend gemaakt. Het bedrijf maakt zich zorgen over de recente ongevallen. ‘Hoewel we nog geen duidelijke overeenkomsten hebben gevonden tussen de verschillende ongelukken, voeren we deze maatregelen direct in’, zegt Thijs Edmondts, general manager van Uber Nederland in een verklaring. Hij is ervan overtuigd dat de verkeersveiligheid hierdoor toeneemt.

Eerder voerde Uber al een verplichte offline rusttijd in voor alle chauffeurs. De app waarschuwt de chauffeurs als ze te hard rijden en er is een noodknop waarmee chauffeurs en passagiers het alarmnummer 112 kunnen bellen.

Vorige week raakte in Amsterdam een meisje van 9 zwaargewond bij een aanrijding met een Uber-taxi. De chauffeur reed na het ongeluk door. De afgelopen weken deden zich ook enkele dodelijke ongelukken met Ubers voor.

Het gevaar van Uber bestaat volgens critici vooral uit het feit dat de app die de ritten toewijst veelal jonge chauffeurs stimuleert om ’s nachts eindeloos rondjes door de stad te rijden, in de hoop onderweg een ritje te scoren en het betalen van parkeergeld te vermijden. Met rust nemen ze het daarbij vaak niet zo nauw.