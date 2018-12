Uber belooft beterschap: zelfrijdende auto’s mogen weer de weg op

Een zelfrijdende Volvo ligt op zijn kant na een botsing in Tempe, Arizona (VS). Beeld Reuters

Het ministerie van Transport van de staat Pennsylvania heeft wel eisen gesteld aan de vergunning: er moet minstens een menselijke toezichthouder achter het stuur zitten en als de snelheid boven de 40 kilometer per uur ligt, moeten er twee aan boord zijn. Er mag alleen overdag gereden worden en bij goed weer.

Vanaf maandag mogen de Ubers weer de weg op. Of het concern dan ook weer begint met zelfstandig rijden, wil Uber niet zeggen. Het concern had in november toestemming gevraagd om de tests te hervatten. Het bedrijf publiceerde vorige maand een rapport van zeventig pagina’s met nieuwe veiligheidsmaatregelen. Uber zegt zeer voorzichtig te willen zijn met nieuwe tests, om zo stapje voor stapje het vertrouwen van het publiek te herwinnen, dat na het dodelijke ongeval was verdampt.

Na de dodelijke aanrijding in maart bleek er van alles mis te zijn met de zelfrijdende taxi’s. Zo waren veiligheidssystemen uitgeschakeld en zat de menselijke toezichthouder, die geacht werd in te grijpen als de apparatuur faalt, een aflevering van The Voice te kijken op haar telefoon. Als het bedrijf de tests hervat, zal dat gebeuren met beter opgeleide chauffeurs en zullen alle noodsystemen altijd ingeschakeld blijven.

De zelfrijdende Uber-auto’s mogen vanaf maandag weer de weg op. Beeld AP

Concurrent Google heeft in Phoenix al geëxperimenteerd met zelfstandig rijdende auto’s zonder bestuurder en is onlangs een betaalde taxidienst begonnen onder een klein aantal gebruikers. Daarbij zit overigens nog wel een menselijke bestuurder achter het stuur om te kunnen ingrijpen als het misgaat. Ook General Motors doet proeven met zelfrijdende auto’s.

Voor Uber is zelfrijdende technologie van levensbelang. Als andere bedrijven de taxidienst vóór zijn, hebben die een kostenvoordeel wegens het ontbreken van een betaalde chauffeur en zal Uber uit de markt worden gedreven.