Typisch veelschrijver Pim Lammers: licht, vindingrijk, nét op het verkeerde been zettend

Auteur Pim Lammers. Beeld Patrick Post / ANP

‘Mijn vader kijkt voetbal op tv

(heb ik niets mee).

Mijn moeder eet pannenkoeken van havermeel

(krijg ik niet door mijn keel).

Mijn vader huilt bij elk liefdeslied

(snap ik niet).

Mijn moeder zit uren in bad

(ben ik na twee tellen zat).’

Het titelgedicht van de vorig jaar verschenen bundel Ik denk dat ik ontvoerd ben (Querido, 2021) is typisch Pim Lammers. Licht, vindingrijk, nét op het verkeerde been zettend. Een jongen of meisje fantaseert erover als baby ontvoerd te zijn. Aan het eind stelt hij of zij vast dat het wel heel knap is dat de ouders ‘tussen duizenden kinderen’ iemand hebben gevonden die ‘vanbuiten héél toevallig op hen lijkt’. Het is een gevoel van anders-zijn dat meer kinderen hebben en Pim Lammers in zijn kinderboekenoeuvre als geen ander verwoordt.

Lammers (1993) groeit op in het Friese Oosterwolde. In columns over zijn jeugd vertelt hij hoe hij stiekem ‘amateuristische liefdesgedichten en smekende brieven’ schrijft en fantaseert wat hij later wil worden. Voetballer, danser, minister-president? ‘Er waren genoeg problemen in de wereld die ik moest oplossen! En anders wilde ik ze ook wel oplossen als dokter, astronaut, wetenschapper, tovenaar, visser, buschauffeur, bakker, piloot, treinmachinist, tandarts, tandartsassistent …’

Kinderboeken

Even lijkt het erop dat hij voor minister-president kiest als hij politicologie en Nederlands gaat studeren in Amsterdam. Dan pakt hij toch het schrijven weer op. Hij maakt in zijn studententijd kort werk voor volwassenen, gedichten en het gewraakte verhaal over een voetballer bij de D’tjes die verliefd is op de trainer, dat in 2016 verschijnt in het online literair tijdschrift De Optimist. Naar aanleiding van de recente ophef hierover en de doodsbedreigingen die volgden, heeft Lammers zich afgelopen zaterdag teruggetrokken als dichter van de Kinderboekenweek.

In de jaren na het verhaal over de voetballer werkt hij aan een roman die nog altijd niet is verschenen en publiceert Lammers een prentenboek, Het lammetje dat een varken is (Eenhoorn, 2017). Dat debuut valt meteen op. Niet alleen bij recensenten, maar ook bij de Griffeljury, die de dan 24-jarige de jongste Zilveren Griffel-winnaar ooit maakt. Vanaf dat moment verschijnen er in hoog tempo nieuwe kinderboeken van zijn hand. Meer prentenboeken, zoals De boer en de dierenarts (Eenhoorn, 2018), boeken voor beginnende lezers, zoals Ridder Roa en de gevaarlijke draak (Zwijsen, 2021), en vertalingen en gedichten, zoals in de bloemlezing met jonge topdichters Tintelvlinders en pantoffelhelden (Querido, 2021). In de vijf jaar sinds zijn debuut zijn ongeveer twintig boeken verschenen, wat zelfs voor een kinderboekenschrijver behoorlijk veel is.

De meeste daarvan zullen, behalve kinderen, leerkrachten en boekverkopers, niet veel mensen zijn opgevallen. Bijvoorbeeld het aanstekelijk geestige Hoe overval je een bank? (Querido, 2020), geïllustreerd door Loes Riphagen. Het gaat over Max, Mo en Lotte, die geld willen inzamelen om de uitstervende zwartvoetbunzing te redden. Eerst komen ze op het idee om Max te ontvoeren, en zijn ouders om losgeld te vragen. Als dat niet lukt, besluiten ze een bank te overvallen.

Terloopse toon

Veelzeggend is het aandoenlijke Er was eens een koe (Querido, 2020), geïllustreerd door Marije Tolman. Dat gaat over koe Eefje, die weleens een verhaal over zichzelf wil horen. De kippen hebben bijvoorbeeld een eigen sprookjesboek, met verhalen over Roodkipje en de Gelaarsde Kip. Als er na lang speuren echt niets over koeien blijkt te zijn, besluit ze om er zelf één te schrijven.

Het is een boek dat iedereen op zijn eigen manier kan lezen, maar ongetwijfeld alles zegt over Lammers zelf. In een interview in Trouw van anderhalf jaar geleden vertelt hij over de opluchting die hij voelt als hij in de Timboektoe-reeks van Carry Slee voor het eerst leest over een jongen die net als hij verliefd wordt op andere jongens. ‘Ik was dus niet de enige’, zegt hij daarover. Die opluchting gunt hij iedereen die dit aangaat. En hij is zeker niet de enige.

Wat opvalt aan Lammers is de terloopse toon die hij daarbij weet te treffen. Andere auteurs die opkomen voor minderheden zijn nogal eens zwaar op de hand. Zijn voorbeeld Carry Slee schrijft over pesten, scheiden, alcoholisme, verliefd worden op iemand van je eigen geslacht, depressie: kommer en kwel. Bij Lammers spat het plezier ervan af. Hij maakt het ongewone gewoon, zonder moralistische ondertoon en getob.

Vaart en humor

Boekverkopers spreken vol lof over zijn boeken. Het lammetje dat een varken is, Ridder Roa, Hoe overval je een bank? en Er was eens een koe lopen behoorlijk goed en krijgen achteraf goede recensies van jonge lezers, die dan vooral de vaart en humor benoemen. Zijn meest recente dichtbundel, Ik denk dat ik ontvoerd ben, heeft deze winter de longlist van de prestigieuze Vlaamse Literatuurprijs De Boon gehaald en is afgelopen weekeinde uitverkocht. Een herdruk is onderweg.

Daar komen inderdaad zoenende jongens in voor, een neef die van nagellak houdt en een vrijgezelle buurman met volwassen vakantievriendinnen in Azië. En andere dingen, zoals vrijdag-patatdag, niet naar zombiefilms mogen kijken na half drie ’s nachts of je moeder vragen wat je gaat eten als ze in een yogahouding zit en ijsjes halen op de scootmobiel van oom Johan.

Over anderhalve week verschijnt Wij gaan weg, bij de grootste uitgever van eerste leesboekjes Zwijsen. Ook dat is een typische Pim Lammers, over twee mannelijke pinguïns die een ei willen.