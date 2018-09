Tyfoon Mangkhut kost mogelijk 100 mensen het leven op Filipijnen

Een barak met daarin veertig mijnwerkers bij de stad Filipijnse Itogon zou zijn verzwolgen door een aardverschuiving, zo maakte de burgemeester bekend. Nog eens 32 bewoners van Itogon zouden het natuurgeweld evenmin hebben overleefd.

Eerder maakte de rampencoördinator van de Filipijnse regering bekend dat in andere delen van de Filipijnen 28 doden zijn gevallen. Het merendeel van de slachtoffers is omgekomen door aardverschuivingen in bergachtig gebied.

De lokale autoriteiten waarschuwen voor modderstromen en overstromingen door de grote hoeveelheid regen. Rivieren kunnen makkelijk buiten de oevers treden. De schade is enorm, bijna alle gebouwen zijn beschadigd. Veel daken zijn weggewaaid.

Schade op straat in Manilla, hoofdstad van de Filipijnen. Foto EPA

In de zuidelijke Chinese provincie Guangdong werden zondag 2,4 miljoen mensen geëvacueerd. Het is de bevolkingsrijkste provincie van China. Bijna 50 duizend vissersboten werden teruggeroepen naar de haven. Er werden twee doden gemeld.

Kort daarvoor raasde Mankhut boven de miljoenenstad Hongkong. Op sommige plekken stond het water daar 3 meter hoog. Ruim 200 mensen raakten gewond. Mankhut is de sterkste tyfoon (zoals orkanen in de Stille Oceaan worden genoemd) die de Chinese zuidkust in decennia getroffen heeft. De Chinese media hebben het over de ‘Koning der Stormen’.

Tienduizenden reizigers werden gedupeerd doordat het vliegveld van Hongkong, een belangrijk internationaal knooppunt, werd gesloten. De autoriteiten hadden de inwoners gewaarschuwd zich op het ergste voor te bereiden.

In gokkersenclave Macau raakten vijftien mensen gewond. Het was voor het eerst dat de casino’s in Macau werden gesloten.

Op Luzon in het noorden van de Filipijnen, het grootste eiland van de archipel, liepen de windsnelheden op tot boven de 2050kilometer per uur. In grote delen van het land is de stroom uitgevallen doordat bomen op stroomkabels zijn gevallen. Doordat omgevallen bomen veel wegen blokkeren, is het voor reddingswerkers moeilijk de puinhoop op te ruimen.

Gouverneur Manuel Mamba van de provincie Cagayan zei kort voor de komst van de orkaan dat zo’n 36 duizend mensen zijn overgebracht naar noodopvangcentra. Hij stelde dat niet iedereen wilde vertrekken. ‘Er zijn mensen die zich hebben verzet omdat ze hun huizen wilden bewaken.’

In Palangdan werden hulpverleners en politiemensen met hun waarschuwingen weggelachen door bewoners die meenden veilig te zijn in een gebouw van drie verdiepingen. Niet veel later werden ze bijna weggespoeld door de modderstroom.