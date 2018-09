Tyfoon Jebi geeft Japanse premier kans zich te revancheren

Auto's op een hoop door typhoon Jebi. Foto AFP

Japan is woensdag begonnen met het puinruimen van het enorme spoor van vernieling dat de tyfoon Jebi de afgelopen dagen heeft getrokken. Jebi is de krachtigste orkaan in 25jaar die Japan aandoet. Zeker elf personen zijn om het leven gekomen, meer dan vierhonderd mensen raakten gewond.

De doorgaans drukke luchthaven Kansai Airport in Osaka is voor onbepaalde tijd gesloten. Premier Shinzo Abe, die eerder veel kritiek kreeg op de wijze waarop hij met crises omging, staat voor een grote opdracht. Eind deze maand zijn er partijverkiezingen. Jebi geeft Abe de ruimte om zich te revancheren.

In de haven van Aki knallen tientallen meters hoge golven tegen de zeekering. Foto AFP

Jebi kwam in het Zuidwesten van Japan aan land en trok van daaruit naar het noorden, langs de grote steden Osaka en Kyoto. Het Japanse Meteorologisch Agentschap stelde windstoten vast van meer dan 160kilometer per uur.

In Kyoto, de voormalige keizerlijke hoofdstad van Japan, werden oude houten tempels omver geblazen. Hijskranen vielen om, auto’s lagen ondersteboven. Het openbaar vervoer lag voor een groot deel stil: treinen reden amper meer en honderden vluchten werden geannuleerd. In Osaka kwam een deel van het internationale vliegveld onder water te staan. Ruim een miljoen Japanners kwamen zonder stroom te zitten.

Imago premier Abe

‘Met de partijverkiezingen eind deze maand in zicht, zal Abe deze kans willen grijpen om nu wél te laten zien dat hij een crisis kan bestrijden’, zegt Maaike Okano-Heijmans van het Clingendael Instituut. In juli oogstte Abe nog veel kritiek door traag te reageren op overstromingen in het westen van het land, niet ver van waar de orkaan Jebi zijn schade aanrichtte. Daarbij vielen tweehonderd doden. Terwijl de ramp zich uitbreidde, verscheen destijds op Twitter een foto waarop Abe met andere parlementariërs op een feestje te zien was, een glas sake in de hand. Dat was een smet op het blazoen van de Japanse premier, die toch al geen sterke reputatie had op het gebied van crisisbestrijding.

De haven van Osaka is zwaar gehavend na Jebi. Foto AFP

In 2014, toen er meer dan veertig mensen in Hiroshima omkwamen door een aardverschuivingen, was Abe aan het golfen in een bergresort. Oppositieleden namen hem herhaaldelijk onder vuur omdat hij niet onmiddellijk terugkeerde naar Tokio. In plaats daarvan vertrok hij toen naar zijn vakantiehuis in Karuizawa.

De premier plaatst nu geregeld updates over de nationale hulpverlening rondom Jebi. In een tweet stelt hij dat de overheid ‘alles in het werk zal stellen om met spoed te reageren op de ramp en de infrastructuur te repareren’.

Een hoofdpijndossier zal daarbij Kansai International Airport zijn. Daar klapte een olietanker tegen de brug aan die de luchthaven van Osaka verbindt met het vasteland. Ongeveer drieduizend passagiers kwamen daardoor vast te zitten. Zij brachten de nacht in het donker op het vliegveld door.

In de loop van woensdagochtend werden de passagiers met boten en bussen geëvacueerd. ‘Het was een behoorlijk angstige nacht omdat we zo geïsoleerd waren’, zei een 25-jarige vrouw tegen persbureau Reuters. Het is onduidelijk wanneer de luchthaven van Osaka weer open kan.

In de regio Kagawa is een vrachtwagen gekanteld op een brug. Foto AFP/Kagawa prefectural police