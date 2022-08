Twitter wilde met betaalde erotieksectie nieuwe inkomsten aanboren

Het logo van Twitter op een scherm op de beurs van New York. Beeld AP

Adult Content Monetization (ACM) heet het geheime project dat het verdienmodel van Twitter radicaal op de kop moest zetten. Ofwel: geld verdienen met seks. Afgelopen lente werd een speciaal team van 84 Twitter-medewerkers aangesteld om het project aan laatste grondige testen te onderwerpen voordat het gelanceerd kon worden.

Dit zogenoemde Red Team sloeg alarm, zo blijkt uit een reconstructie van technieuwssite The Verge op basis van gesprekken met werknemers en interne documenten. Het idee was vrij simpel: kopieer het succesvolle OnlyFans en boor daarmee een nieuwe stroom aan inkomsten aan. Deze site biedt ‘creators’ de mogelijkheid expliciete naaktbeelden te laten zien. Consumenten kunnen zich op dergelijke kanalen abonneren. OnlyFans pakt daarvan een percentage. Het legt de dienst geen windeieren. OnlyFans is winstgevend en zal dit jaar naar verwachting zo’n 2,5 miljard dollar omzetten, maar liefst de helft van Twitter.

Twitter kijkt likkebaardend naar deze statistieken, ook omdat het platform door OnlyFans-makers al enthousiast wordt gebruikt om hun beelden te promoten. Maar Twitter verdient daar nu niets aan. Met de lancering van een betaalde seks- en naaktafdeling zouden er ongetwijfeld adverteerders afhaken, maar het verlies daarvan zou ruimschoots worden gecompenseerd door de extra inkomsten via de betaalde abonnementen op naakt, was het idee.

Alarm

Zover komt het voorlopig niet: het Red Team sloeg in april alarm. ‘Twitter is niet in staat om seksuele uitbuiting van kinderen en naaktheid zonder toestemming nauwkeurig op grote schaal te detecteren’, zo luidde de conclusie. Zo zou Twitter, dat bijna 230 miljoen dagelijkse bezoekers heeft, geen gereedschap hebben om te controleren of zowel makers als consumenten volwassen zijn.

Die conclusie komt niet uit de lucht vallen, want anders dan bijvoorbeeld Instagram staat Twitter nu ook al naakt toe. En op dit moment lukt het Twitter dus ook al niet om legaal van illegaal materiaal te onderscheiden, blijkt uit de documenten. De lancering van de naaktbetaaldienst zou dit probleem alleen maar verergeren. Overigens kampt ook het grote voorbeeld OnlyFans met deze problematiek. De BBC onthulde vorig jaar dat er ook op dit platform illegale beelden aangeboden worden waarop kinderen te zien zijn. De bijbehorende accounts werden niet zomaar verwijderd, terwijl ze overduidelijk in strijd met de regels handelden.

Mismanagement

Tegenover The Verge zegt Twitter dat het project terecht op pauze is gezet en dat het bedrijf op alle mogelijke manieren seksueel kindermisbruik tegengaat. Twitter zou ‘significant’ in technologie hebben geïnvesteerd die dit moet opsporen, aldus een woordvoerder. Maar uit gesprekken met werknemers komt een heel ander beeld naar voren. Bezorgde werknemers waarschuwen al een jaar voor het probleem. De top is op de hoogte, maar zou er weinig aan doen om het op te lossen. The Verge wijst er fijntjes op dat dit probleem niet op zichzelf staat en een symptoom is van jarenlang mismanagement. En in vergelijking met bijvoorbeeld Google of Facebook heeft Twitter al die jaren nauwelijks in contentmoderatie geïnvesteerd.

Het seksdossier is het zoveelste hoofdstuk in het toch al zwarte jaarboek van Twitter. Vorige week nog kwam de voormalige veiligheidsbaas naar buiten met belastende documenten waaruit blijkt dat Twitter er ook op dat gebied een puinhoop van maakt. Waarop voormalig Twitter-baas Jack Dorsey doodleuk meldde dat hij spijt had van het feit dat Twitter ooit überhaupt een bedrijf is geworden.

ACM is in mei ‘tot nader order’ uitgesteld.