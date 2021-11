Twitter-oprichter en directeur Jack Dorsey stapt op

Twitter-topman Jack Dorsey op de Bitcoin Convention 2021 in Miami, Florida. Na berichten over zijn vertrek steeg de aandelenkoers van Twitter. Beeld Getty Images

Dat meldde Dorsey maandag zelf door zijn afscheidsmail op Twitter te publiceren. Dorsey wordt opgevolgd door Parag Agrawal, die tot nu toe directeur techniek was bij Twitter. Volgens Dorsey is het tijd om het bedrijf over te dragen aan iemand die niet bij de oprichting betrokken is, om nieuwe ontwikkelingen niet in de weg te zitten.

De aankondiging volgt op kritiek van aandeelhouders en personeel op de dubbelrol van Dorsey, die ook de leiding heeft over betaaldienst Square. Begin vorig jaar probeerde aandeelhouder Elliott Management, een durfinvesteerder, Dorsey te wippen omdat hij te weinig aandacht zou hebben voor Twitter. In 2013 ging Twitter naar de beurs, in 2018 maakte het bedrijf voor het eerst winst – en inmiddels weer verlies. De aandelenkoers van het bedrijf steeg na de eerste geruchten over het opstappen van de oprichter.

Dorsey leidde het bedrijf sinds 2006, toen het nog ‘Twttr’ heette en hij zelf de eerste tweet (‘just setting up my twttr’) de wereld in slingerde:

just setting up my twttr — jack⚡️ (@jack) 21 maart 2006

Twee jaar later droeg hij de dagelijkse leiding aan een ander over, om in 2015 weer terug te keren als directeur.

‘Microblog’

Twitter begon als een plek waar iedereen gratis een account kan aanmaken om gedachten in maximaal 140 tekens te delen met de rest van de wereld. Dat was destijds een compleet nieuw fenomeen, door de buitenwereld met de term ‘microblog’ aangeduid. Gebruikers konden later ook foto’s en video’s delen en in 2017 werd het maximaal aantal tekens verhoogd naar 280. Die 140 stamden uit een tijd dat er in een sms maximaal 160 tekens pasten.

Oprichter Dorsey geloofde in een onbeperkte vrijheid om op het medium te kunnen zeggen wat je wilt. Iedereen met een internetverbinding moest een stem krijgen op Twitter. De laatste jaren bleek dat idee voor het bedrijf steeds lastiger houdbaar. Om de snelle verspreiding van desinformatie en nepnieuws tegen te gaan sloot Twitter accounts en begon het tweets te modereren of af te schermen. Dat culmineerde in het plaatsen van waarschuwingen bij tweets van toenmalig president Trump van de Verenigde Staten. Trump werd begin dit jaar, na de bestorming van het Capitool in Washington, helemaal verbannen van zijn favoriete medium.

Aan de andere kant lanceerde geen sociaal medium de afgelopen maanden zoveel nieuwe initiatieven. Twitter kocht de Nederlandse nieuwsbriefdienst Revue, en experimenteert met audio en een betaalde versie van de dienst. De doelen die Twitter zichzelf stelt zijn ambitieus: tegen 2023 moet het aantal gebruikers waaraan het bedrijf geld verdient, gegroeid zijn van nu 211 miljoen naar 315 miljoen. De omzet van Twitter, dat vooral geld verdient met advertenties, moet zijn verdubbeld.

Toen niemand nog iets in de gaten had leek Dorsey zelf al op zijn vertrek te hinten. Zondagavond schreef hij – schijnbaar vanuit het niets – op zijn eigen medium: I love twitter.

I love twitter — jack⚡️ (@jack) 28 november 2021