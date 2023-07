Twitter ligt op apegapen: het perfecte moment om een concurrent te lanceren

Schermafbeeldingen van de nieuwe app Threads Beeld Instagram

De geruchten zijn er al maanden, maar deze week lijkt het er eindelijk van te komen en ziet Twitter-concurrent Threads het licht. De app, met als afzender Instagram, staat inmiddels al aangekondigd in de appstore van Apple, inclusief screenshots en beschrijvingen. Waar Instagram draait om mooie plaatjes, daar is Threads een ‘tekstgebaseerde conversatie-app’. Precies: wat Twitter ook is.

De timing is logisch. Nadat Elon Musk Twitter in oktober vorig jaar overnam, is het geen moment rustig geweest rondom het netwerk. Adverteerders liepen bij bosjes weg en om kosten te besparen sneed de eigenaar fors in het personeelsbestand. Ook was er een nogal chaotische introductie van betaaldienst Twitter Blue.

Over de auteur

Laurens Verhagen schrijft voor de Volkskrant over technologie, internet en kunstmatige intelligentie. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van nu.nl.

Twitter-eigenaar Musk maakt het zijn gebruikers niet gemakkelijk om van het platform te blijven houden. Voorlopig dieptepunt was het afgelopen weekend, toen Twitter besloot om een limiet te stellen op het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen. Wat de reden voor deze opmerkelijke ingreep was, is vooralsnog onduidelijk. Musk houdt het op een bewuste actie om het gebruik van bots te beperken, maar andere theorieën gaan uit van een technisch falen of misschien zelfs wel een gevolg van het feit dat Twitter zijn rekeningen niet betaalt.

Hoe het ook zij: gebruikers klaagden steen en been over de disfunctionerende dienst. Gevolg was ook dat bestaande alternatieven zoals BlueSky (van Twitter-oprichter Jack Dorsey) en Mastodon het afgelopen weekend te maken kregen met een flinke toeloop van nieuwe geïnteresseerden.

Paal en perk

Het is niet de laatste beperkende maatregel die Musk instelt. Binnenkort stelt Twitter paal en perk aan het gebruik van de populaire app Tweetdeck. Deze app, tot nu toe nog gratis te gebruiken voor alle Twitter-gebruikers, stelt mensen in staat accounts of trefwoorden te organiseren in verschillende kolommen. Dat helpt om een beter overzicht te krijgen. Tweetdeck zal vanaf volgende maand alleen nog maar te gebruiken zijn voor betalende Twitter Blue-klanten. Musk hoopt zo het aantal Blue-abonnees te verhogen.

Ondertussen is Twitter de laatste maanden duidelijk van karakter veranderd, onder andere als gevolg van het weer toelaten van eerder geschorste extreem-rechtse accounts. ‘We zien een zorgwekkende golf aan online haatberichten’, concludeert bijvoorbeeld de Australische online toezichthouder, die dreigt met maatregelen.

Niet op nul beginnen

Threads moet tegen deze achtergronden een kans maken, hoopt moederbedrijf Meta. Belangrijkste troef is de lage instapdrempel. Threads lift namelijk mee op Instagram. Anders dan bij andere Twitter-alternatieven (zie onder) hoeft de gebruiker niet vanaf het nulpunt een nieuw netwerk op te bouwen. Wie Threads voor het eerst gaat gebruiken, krijgt de optie al zijn Instagram-volgers te volgen.

Voor de rest zijn de mogelijkheden vergelijkbaar met Twitter en andere berichtdiensten. Zo kunnen mensen berichten delen met iedereen, met alleen volgers of met specifieke accounts.

Over de achterliggende technologie is nog niets bekend. Instagram suggereerde eerder dat Threads, net als Mastodon, gebruik zou maken van een gedecentraliseerd netwerk, maar het is nog onduidelijk of dit daadwerkelijk het geval is. Wat wel helder is, is dat Threads net als Instagram behoorlijk datahongerig is: de app verzamelt een lange lijst persoonlijke gegevens.

Dat zijn er veel meer dan bij BlueSky en Mastodon. Wie hecht aan zijn privacy is bij deze diensten aan een beter adres, maar uiteindelijk gaat het bij dit soort apps om het netwerkeffect: de aanwezigheid van de massa bepaalt de aantrekkingskracht van het sociale netwerk. De strijd is begonnen.