Twitter en Facebook verwijderen door China gesteunde accounts die protesten Hongkong ondermijnen

Een demonstrant gooit een steen naar een politiebureau tijdens een van de massale protesten tegen een omstreden uitleveringswet in Hongkong, 4 augustus. Beeld Reuters

Twitter liet weten 936 accounts te hebben verwijderd. Volgens het bedrijf is er sprake van een gecoördineerde, door China gesteunde campagne. ‘Deze profielen werden specifiek gebruikt om verdeeldheid te zaaien in Hongkong, door onder meer de legitimiteit en standpunten van de protestbeweging te ondermijnen.’

In Hongkong wordt al bijna drie maanden geprotesteerd tegen een uitleveringswet die het mogelijk maakt verdachten naar China uit te zetten. Ook eisen de betogers een onderzoek naar politiegeweld, de vrijlating van de gearresteerde demonstranten en vrije verkiezingen.

De leider van Hongkong, Carrie Lam, benadrukte dinsdag tijdens een persconferentie dat de uitleveringswet ‘ter ziele’ is. ‘En er zijn geen plannen om de wet weer tot leven te brengen.’ Lam kondigde ook een ‘dialoogplatform’ aan om in gesprek te gaan met burgers. ‘We willen de dialoog aangaan, gebaseerd op respect en wederzijds begrip, en zo een uitweg vinden.’

Breder netwerk

Afgelopen zondag gingen in Hongkong opnieuw honderdduizenden tot een miljoen betogers de straat op. De Chinese staatsmedia hebben de protesten weggezet als door het buitenland geïnitieerde rellen. Twitter en Facebook zijn in China verboden, met uitzondering van het semiautonome Hongkong, waar de sociale netwerken veel gebruikt worden.

Volgens Twitter waren de 936 accounts ‘de meest actieve’ in de campagne. Een breder ‘spam-achtig netwerk’ van ongeveer 200 duizend accounts was door het netwerk al op zwart gezet voordat het actief werd. Twitter maakte maandag ook bekend dat het niet langer advertenties plaatst voor media die door de staat gecontroleerd worden.

Nepnieuws

Facebook verwijderde na een tip van Twitter zeven pagina’s, drie groepen en vijf accounts, waarop onder meer nepnieuws over de situatie in Hongkong werd verspreid. ‘Hoewel de mensen achter de accounts hun identiteit verborgen probeerden te houden, concludeerden onze onderzoekers dat ze banden hadden met de Chinese overheid’, aldus Nathaniel Gleicher, hoofd van de afdeling Cyberveiligheid. Bijna achttienduizend gebruikers volgden een of meerdere van deze Facebookaccounts of -groepen.

Facebook liet ook voorbeelden zien van de content die de accounts verspreidden. Zo werden betogers in Hongkong onder meer afgebeeld als kakkerlakken. Op een ander plaatje wordt beweerd dat de demonstranten ‘het rechteroog van een verpleegster hebben genomen’. In werkelijkheid ging het om een demonstrant die tijdens betogingen werd geraakt door een projectiel, afgevuurd door de politie.