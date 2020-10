Twitter en Facebook onder vuur na blokkeren artikel over Biden en zijn zoon

Joe Biden op campagne. Beeld Getty Images

De tabloid New York Post publiceerde woensdag e-mails waaruit zou blijken dat Hunter Biden in 2015, toen hij adviseur was van het Oekraïense aardgasbedrijf Burisma, hielp bij het regelen van een gesprek in Washington tussen zijn vader en een Burisma-topman. De huidige Democratische presidentskandidaat coördineerde destijds het Amerikaanse Oekraïne-beleid.

Biden heeft altijd ontkend dat hij zich met de Oekraïne-activiteiten van zijn zoon heeft bemoeid. Hij zou er nooit met Hunter over hebben gesproken. Trump en de Republikeinen beweren echter dat de Burisma-benoeming van Hunter, die 50 duizend dollar per maand kreeg voor zijn adviezen, niet in de haak was. Het bedrijf had in die tijd een conflict met de Oekraïense justitie en zou volgens het Trump-kamp via de zoon van de toenmalige vicepresident toegang hebben willen krijgen tot de regering-Obama.

Een van de gepubliceerde e-mails zou afkomstig zijn van de hoge Burisma-functionaris Vadim Pozjarskyi. Hij bedankt Hunter ‘voor de uitnodiging om Washington te bezoeken en dat je mij de gelegenheid hebt gegeven om je vader te ontmoeten’. Een woordvoerder van Biden ontkende woensdag dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden. Een jaar later werd de Oekraïense aanklager Viktor Sjokin, die een corruptie-onderzoek deed naar Burisma, mede na druk van Biden ontslagen. Volgens Biden had dit echter niets te maken met het beschermen van de Burisma-belangen van zijn zoon.

The New York Post has accused Twitter and Facebook of adopting a "censor first, ask questions later" policy after the platforms restricting sharing of its front page story making new corruption allegations about Joe Biden pic.twitter.com/4HMLQeS1UY — Press Gazette (@pressgazette) 15 oktober 2020

‘Onacceptabel’

Twitter en Facebook, die in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen strenger optreden tegen desinformatie, reageerden meteen na publicatie van het Post-artikel. Twittergebruikers konden niet doorlinken naar het stuk. Een reden werd niet opgegeven. Later trok Twitter-topman Jack Dorsey het boetekleed aan. Hij zei dat het ‘onacceptabel’ was dat de gebruikers geen uitleg kregen. Volgens Twitter was het verspreiden van het stuk in strijd met de regels over gehackte informatie.

Facebook beperkte de verspreiding totdat het stuk door onafhankelijke bronnen zou zijn geverifieerd. Op sociale media werden de twee platforms beschuldigd van censuur en bemoeienis met de verkiezingen in het voordeel van Biden. ‘Dit is een overduidelijke poging om de verkiezingen te beïnvloeden’, aldus de Republikeinse senator Ted Cruz. Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany zegt dat haar Twitteraccount is geblokkeerd totdat ze de link naar het artikel verwijdert.

Volgens de New York Post werden de mails gevonden op een laptop die in 2019 werd afgegeven voor reparatie in een computerwinkel in Delaware, de thuisstaat van de familie Biden. Op de laptop stond ook veel privé-materiaal van Hunter Biden, zoals foto’s en filmpjes. De laptop zou nooit zijn opgehaald. De winkelier zegt dat hij de FBI heeft gewaarschuwd, waarop de dienst de laptop zou hebben meegenomen voor onderzoek.

Vice President Joe Biden’s son, Hunter, introduced him to a senior official from a Ukrainian energy firm that became the focus of controversy over the dismissal of a prosecutor who was investigating the company, the New York Post reports https://t.co/rjVeJu3Qb2 — Bloomberg Politics (@bpolitics) 14 oktober 2020

Getipt

De Post zegt vorige maand te zijn getipt over het bestaan van de mails door Trumps voormalige adviseur Steve Bannon. Afgelopen zondag speelde Rudy Giuliani, advocaat van Trump, een kopie van de harde schijf door naar de rechtse tabloid. De winkelier zegt de harde schijf te hebben gekopieerd voordat hij de laptop aan de FBI overdroeg. De kopie zou hij vervolgens naar Giuliani hebben gestuurd, die al sinds vorig jaar roept dat de Oekraïne-activiteiten van Biden en zijn zoon niet door de beugel kunnen.

Trump noemt het ingrijpen van Twitter en Facebook ‘verschrikkelijk’. Hij eiste dat Biden alle relevante informatie vrijgeeft. ‘Hij is altijd een corrupte politicus geweest’, twitterde de president. ‘Schandelijk.’ Ook dreigde hij dat dit ‘nog maar het begin is’ voor Biden en zijn zoon, mogelijk doelend op nog meer informatie over Biden die voor de verkiezingen zou worden onthuld.

De publicatie van de e-mails doet denken aan de onthulling van talloze gehackte e-mails van Hillary Clinton in 2016 door WikiLeaks. Net als toen wijzen de Democraten nu opnieuw naar Rusland als de boosdoener. ‘Dit is een Russische desinformatiecampagne’, aldus Bidens adviseur Michael Carpenter tegen Politico.