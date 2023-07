Twitter dreigt met rechtszaak tegen ‘copycat’ Threads, dat binnen een dag al tientallen miljoenen gebruikers heeft

Beeld REUTERS

Threads werd deze week gelanceerd door Meta en vergaarde binnen een dag dertig miljoen gebruikers. Daarmee zit het platform al op bijna 10 procent van het aantal Twittergebruikers. Meta lift daarvoor mee op het succes van Instagram; wie een Instagram-account heeft, kan daarmee ook inloggen op Threads.

‘Het voelt als de start van iets speciaal!’ meldde Meta-baas Mark Zuckerberg op Threads. Maar medemiljardair Elon Musk, die vorig jaar Twitter kocht, vindt dat er weinig speciaals is aan Threads. Hij ziet vooral een app die wel heel veel weg heeft van zijn eigen dienst en voelt de hete adem van Zuckerberg in z’n nek.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Twitter dreigde daarom donderdag met een gang naar de rechter, blijkt uit een brief die in handen is van nieuwswebsite Semafor. Volgens Twitter maakt Meta misbruik van ‘handelsgeheimen en ander intellectueel eigendom’. Topman Elon Musk liet het advocatenjargon op Twitter in een reactie achterwege: ‘Concurrentie is prima, valsspelen niet.’

Volgens Twitter heeft Meta talloze oud-werknemers van Twitter aangenomen. Die zouden vervolgens Threads hebben ontwikkeld. Zij hadden de beschikking over ‘Twitters handelsgeheimen en andere strikt vertrouwelijke informatie’, beweert Musks advocaat.

Oud-werknemers van Twitter zijn er genoeg; sinds Musk het bedrijf overnam heeft hij 80 procent van het personeel ontslagen. Nu werken er nog amper vijftienhonderd mensen, waar dat er vorig jaar nog zo’n achtduizend waren. Toch ontkent Meta dat ex-Twitterpersoneel aan de slag is gegaan bij Threads. ‘Voor de duidelijkheid: niemand in het ontwikkelingsteam van Threads heeft bij Twitter gewerkt. Dat is gewoon geen ding’, aldus een woordvoerder.

Veel aanpassingen aan Twitter

De ontwikkeling van Threads komt niet op een gunstig moment voor Twitter. Het bedrijf van Musk heeft moeite winstgevend te zijn en gebruikers klagen steen en been over de continue aanpassingen aan de app. Afgelopen week besloot Musk dat gebruikers per dag nog maar een beperkt aantal tweets kunnen bekijken.

De officiële reden is dat andere bedrijven op grootschalige wijze Twitter zouden scrapen om zo hun AI-programma’s te trainen. Boze tongen beweren echter dat Twitter de hoeveelheid verkeer probeert te beperken omdat het in financiële problemen zit. Een beperking van dataverkeer betekent minder kosten voor Twitter.

Ook besloot Twitter dat gebruikers straks alleen nog Tweetdeck kunnen gebruiken als ze betalen. Met Tweetdeck kunnen gebruikers een beter overzicht krijgen omdat tweets in zelfgecreëerde kolommen geordend kunnen worden.

Europeanen die genoeg hebben van Twitter en over willen stappen op Threads hebben echter pech: voorlopig is de app nog niet beschikbaar in de EU.