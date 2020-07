Twitter blokkeert meer dan vijftig extremistische accounts

Twee mannen van Identitair Verzet plaatsten in 2017 een spandoek op het dak van de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In Nederland zijn de accounts geblokkeerd van Voorpost en Identitair Verzet, een groep die in het nieuws kwam toen zij demonstreerde op het dak van het Haga Lyceum in Amsterdam met een spandoek met de tekst ‘Wie islam zaait zal sharia oogsten’.

In België werd het account geblokkeerd van Schild en Vrienden, de jongerenorganisatie van Dries van Langenhove, parlementariër van het Vlaams Belang. Van Langenhove protesteerde tegen de maatregel op zijn eigen twitteraccount, dat ongemoeid werd gelaten: ‘Vandaag is het Schild & Vrienden, morgen is het aan de volgende, tot iedereen met een migratiekritische mening het zwijgen is opgelegd.’

Ook getroffen werd de Oostenrijkse Identitäre Bewegung Österreichs van Martin Sellner, die in het nieuws kwam door een donatie van de Brenton Tarrant, de man in 2019 51 mensen doodschoot in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. ‘Dit is een daad van censuur’, reageerde Sellner tegenover het Amerikaanse tv-station NBC.

Twitter nam de maatregelen na een kritisch rapport van de actiegroep Global Project Against Hate and Extremism die het sociale mediabedrijf verweet witte nationalistische groepen te helpen met het verspreiden van hun boodschap.