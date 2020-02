Twintig vluchtelingen doodgedrukt bij voedseluitgifte in Niger

Een zwaarbeladen auto rijdt in 2016 door het vluchtelingenkamp Assaga in Diffa, vlakbij de grens tussen Niger en Nigeria. Beeld AFP

Het tragische ongeluk vond zondag plaats in een buurthuis in Diffa, aan de grens met Nigeria, waar een kwart miljoen vluchtelingen leven. Ze zijn uit hun dorpen in de regio rond het meer van Tsjaad verjaagd door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram.

Duizenden vluchtelingen togen vanuit de hele provincie Diffa naar het jeugd- en cultuurcentrum in de stad omdat er voedselpakketten, kleding en een geldbedrag van omgerekend 12,70 euro zouden worden uitgedeeld.

Toen het uitdelen van de rantsoenen begon, raakte de menigte op drift en begon iedereen te duwen, vertelde een gemeentelijke ambtenaar aan het Franse persbureau AFP. ‘De zwakste mensen vielen op de grond, sommigen raakten gewond en anderen werden doodgedrukt.’

De hulpactie was een particulier initiatief van de gouverneur van de Nigeriaanse provincie Borno, het epicentrum van de terreur van Boko Haram. Hij was zondag naar Niger gekomen om de vluchtelingenkampen te bezoeken. Volgens een ooggetuige waren ook lokale inwoners van Diffa op het gerucht van de uitgifte afgekomen, in de hoop iets te krijgen.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, die al jaren noodhulp aan de ontheemden verstrekt in de regio maar bij deze uitgifte niet was betrokken, zegt ‘geschokt en bedroefd’ te zijn door het nieuws. De hulporganisatie zegt ‘alle pogingen van individuen om vluchtelingen te helpen te waarderen’, maar verzoekt de gulle gevers om deze hulp ‘veilig en effectief’ te laten uitvoeren door lokale autoriteiten en hulporganisaties, aldus regiodirecteur Alessandra Morelli in een reactie.