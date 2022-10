Twintig jaar Volkskok: de vegan herfstklassiekers van Pay-Uun Hiu

Pay-Uun Hiu schreef twintig jaar geleden haar eerste Volkskeuken. Beeld Elisa Maenhout

Kort geleden sprak een collega me aan op de redactie. ‘Weet je dat we jouw courgettesoep nog steeds maken?’, zei hij. ‘Het is bij ons echt een klassieker geworden.’ Goh ja, dat was een recept uit de zomer van 2006. Ik woonde in de Bijlmer en mijn buurman bestookte me met enorme courgettes die hij weer van vrienden met een moestuin had gekregen. Om toch nog iets te maken van die doorgeschoten groene monsters, bedacht ik een gerecht met iets pittigs, iets romigs en iets fris; dat werd soep met magor en munt.

Ik kan niet zeggen dat ik alle recepten die ik in twintig jaar Volkskeuken heb geschreven zo feilloos weet te plaatsen, maar toch zijn er veel die op proustiaanse wijze mijn herinnering aan keukens, woonkamers, eettafels, perioden en mensen wakker roepen. Zo zijn mijn Volkskeukens een rode draad voor de afgelopen twintig jaar in mijn geheugen. Ik ben meerdere keren verhuisd, geliefden zijn gekomen en gegaan, er zijn dierbaren overleden, ik was op reis of werkte in mijn tuin, maar wat er ook gebeurde: de Volkskeuken ging altijd door. Hoe bescheiden de stukjes ook zijn, bij elkaar representeren ze wel mijn overtuiging dat het eten dat je maakt niet alleen fysieke voeding is, maar ook een weerspiegeling is van je leven, omgeving, overtuigingen en geschiedenis. Door het schrijven over eten werd ik ook getriggerd om mijn Chinese afkomst te onderzoeken.

Omnivoor

Grofweg kan ik mijn Volkskeukenjaren verdelen in drie perioden. Ik begon als omnivoor: op 11 oktober 2002 debuteerde ik als Volkskok (de rubriek bestond al sinds 1997) met een recept voor paëlla met zeevruchten. Van grote stukken gebraad ben ik nooit geweest, maar blokjes ham of spek en kippenbouillon waren vaste smaakmakers; forellen, kwartels, kalkoen, garnalen, kippenlevertjes en runderstooflappen stonden ook op het menu.

Tot eind december 2004, toen ik in Medan (stad in Noord-Sumatra, Indonesië, red.) was en de aarde voelde beven door wat achteraf de verwoestende tsunami bleek te zijn. Ik realiseerde me dat als het leven zo plotsklaps voorbij kan zijn, de tijd te kort is om dingen te doen die je niet wilt of waar je niet achter staat. Zoals het eten van dieren die daarvoor ook nog eens een erbarmelijk bestaan hebben gehad.

Vegetariër

Ik hing mijn besluit niet meteen aan de grote klok, ik worstelde ook met de vraag of het in de Volkskeuken paste om principieel alleen vegetarische recepten te plaatsen. Maar vegetariërs horen evengoed bij het volk, dus mogen ze ook in de keuken, vond ik. Voor vlees- en viseters boden mijn collega-Volkskoks immers genoeg alternatieven. Op 28 februari 2005 maakte ik het officieel: ‘De Volkskeukenkok mag dan sinds kort geen beest meer eten, er moet wel lekker worden gekookt.’

Aan die opdracht heb ik me sindsdien proberen te houden. Vegetarisch zonder drammen, smakelijke en vullende maaltijden, levensgenieten zonder dode dieren. Zonder een vooropgezette methodiek beschreef ik de drempels en valkuilen die ik tegenkwam. Dan heb ik het niet over benodigde hoeveelheden aan voedingsstoffen, want ik geef maar één maaltijdsuggestie voor een dag en voor mijn complete vegetarische eetpatroon had ik me uiteraard goed ingelezen. Het waren meer dagelijkse dingen waar ik onverwacht tegenaan liep. Een vegetarisch diner werd opeens heel anders als je niet een vanzelfsprekend middelpunt had als vlees of vis. Ziek zijn en geen kippenbouillon, dat vroeg ook om nieuwe maatregelen (tip: groentebouillon trekken met een royaal stuk verse gember). Barbecueën zonder schroeiend vlees was zeventien jaar geleden nog best ingewikkeld.

Gaandeweg werd vegetarisch koken steeds minder een issue. Dat er in mijn keuken geen vlees en vis binnenkwamen, was vanzelfsprekend geworden. Er verschenen steeds meer vegetarische kookboeken en meer (lekkere) vegetarische producten. Yotam Ottolenghi leerde de culiwereld hoe je van groenten smaakbommen maakt. Ik leerde ondertussen veel bij de vegetarische koksopleiding VIP Health and Nutrition van Femke van den Heuvel.

Veganist

Toch kon ik er uiteindelijk niet langer omheen dat zelfs vegetarisch gestremde kaas en driesterren scharreleieren gepaard gaan met dierenleed. Kalfjes worden bij hun moeders weggehaald. Melkkoeien zijn dan niet dood, maar een leven hebben ze doorgaans ook niet. Haantjes worden nog steeds verhakseld of vergast. En dan hebben we het nog niet eens over het klimaat.

Sinds januari 2020 kook ik dus alleen nog puur plantaardig. Ik dacht dat het een peulenschil zou zijn en dat ik de grootste stap al had gezet toen ik vegetariër werd. Dat viel tegen, want bij alle voedingsmiddelen – bewerkt en onbewerkt – moet je erop bedacht zijn dat er iets van melk of ei in kan zitten. Denk aan gelatine in snoep, schellak op citroen- en mandarijnenschil, weipoeder in notenmix, wijn geklaard met dierlijk eiwit. Het maken van gebak bleek echt een heel andere tak van sport, omdat de wonderbaarlijke eigenschappen van ei lastig zijn te vervangen en je best wat moet goochelen met de hoeveelheden om weer de juiste verhoudingen te krijgen.

Maar ook nu heb ik het tij mee, want de veganistische kookboeken zijn niet aan te slepen, plantaardige melk is reuze hip en bij de Vegan Academy van Eke Mariën en Joris Schildknecht leerde ik veel scheikundige kneepjes om gerechten succesvol te ‘veganiseren’.

Zo ontstond mijn lijstje ‘geveganiseerde favorieten’: gerechten die ik vroeger graag met vlees of vis at en die me nu in een plantaardige versie net zo lief zijn. Rekening houdend met het seizoen zijn het wat mij betreft echte herfstklassiekers in de categorie comfortfood – warme gerechten met ronde, aardse smaken, goed voor een avond met vrienden aan tafel, maar ook voor in je eentje op de bank bij de tv. Alleen voor de blauwe roomkaas in die courgettesoep moet ik nog echt iets goeds verzinnen.

Zoerfruit met friet, hoofdgerecht voor 2 personen

Zoerfruit, de veganistische variant op zoervleis, met friet. Beeld Pay-Uun Hiu

Op 4 december 2002 gaf ik een recept voor Sauerbraten, oftewel zoervleis. Met een heel verhaal erbij hoe door de marinade met azijn het vlees malser werd. Op 3 augustus 2021 maakte ik na een bezoek aan café Sjiek in Maastricht een vegan versie met jackfruit: zoerfruit.

Ingrediënten

2 eetl. bloem

zout en peper

1 blik pulled young jackfruit (280 g uitlekgewicht)

50 g plantaardige boter

4 uien, in halve ringen

200 ml rode wijn

4 eetl. rodewijnazijn

4 eetl. balsamico

6 jeneverbessen

4 kruidnagels

4 laurierblaadjes

5 takjes tijm

2 plakken peperkoek

1 à 2 eetl. appelstroop

Spoel de jackfruit af en dep droog. Verhit de helft van de boter in de pan en bak daarin de uien zacht en licht gebruind op middelhoog vuur, ca. 10-15 minuten. Doe de jackfruitsnippers met bloem, zout en peper in een kom en schud ze door de bloem. Haal de uien uit de pan, doe de andere helft van de boter erbij en bak daarin de jackfruit. Laat licht bruinen. Roer af en toe. Doe de uien terug in de pan, samen met de wijn, azijn en specerijen. Roer alles goed door elkaar, breng aan de kook en laat ca. 30 minuten zachtjes stoven met een deksel op de pan. Roer af en toe. Haal de specerijen eruit, verkruimel de peperkoek boven de pan en roer de appelstroop erdoor. Laat nog 5 min. staan om de stoof te laten indikken, voeg een scheutje water toe als hij te dik wordt. Eet op z’n Limburgs met dikke friet, (vegan)mayo en serveer er een salade of gekookte sperziebonen bij.

Warme risotto, hoofdgerecht voor 2 personen

Currypompoenrisotto Beeld Pay-Uun Hiu

Ik heb geregeld een risotto in de krant gezet, losjes gebaseerd op het boek Tutto risotto van Florine Boucher of schoondochter Lori uit Isabel Allendes boek Afrodite. Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels. In 2008 maakte ik een veganistische risotto met saffraan, cashewnoten, rozijnen en amandelschaafsel. Mijn beste, warmste, lekkerste en geheel plantaardige risotto stond op 6 november 2018 in de krant: currypompoenrisotto, precies wat je nodig hebt als je compleet natgeregend van de fiets afstapt.

Ingrediënten

1,5 l groentebouillon

arachideolie

3 eetl. gember, geschild en fijngehakt

150 g kastanjechampignons

350 g (schoongemaakte) pompoen, blokjes van 1 à 2 cm

1 theel. venkelzaad

pitjes uit 5 kardemompeulen

1 gedroogd rood pepertje

1 teentje knoflook, gesnipperd

1 sjalot, gesnipperd

200 g arboriorijst

1,5 eetl. kerrie

1 theel. kurkuma

200 ml kokosroom

2 djeroekpoeroetblaadjes

1 serehstengel, gekneusd

sap van ½ limoen

½ bosje koriander, fijngehakt

Kook de bouillon en houd die tegen het kookpunt. Verwarm in een braadpan 1 à 1,5 eetl. olie en de helft van de gember. Bak dan de paddestoelen en de pompoen mee. Voeg een scheutje bouillon toe en laat 15-20 minuten stoven tot de pompoen zacht is. Voeg indien nodig nog wat bouillon toe. Zet de pan daarna op een warmhoudplaatje.

Verwarm in een andere pan (met dikke bodem) op zacht vuur 2 à 3 eetl. olie, met de venkelzaadjes, kardemompitjes, pepertje, de rest van de gember en de knoflook. Laat de olie op smaak komen en knoflook lichtjes kleuren. Fruit de ui een paar minuten mee. Voeg de rijst toe en roer die tot alle korrels bedekt zijn met de kruidenolie. Roer dan de kerrie en kurkuma (geelwortel) erdoor. Laat de rijst goed warm worden en roer de kokosroom, djeroekpoeroetblaadjes (kaffierlimoen) en serehstengel (citroengras) erdoor. Voeg een soeplepel bouillon toe. Roer. Laat intrekken. Roer om aanbranden te voorkomen. Voeg telkens bouillon toe en laat weer intrekken. En roer. Doe dat net zolang tot de rijst beetgaar is (ca. 25 minuten). Haal het pepertje, de blaadjes en de serehstengel eruit. Voeg dan de pompoen en paddestoelen toe. Roer. Breng op smaak met peper, zout en limoensap. Strooi er voor het serveren wat koriander overheen.

Back to basic: Mapo tofu, hoofdgerecht voor 2 personen

Mapo tofu Beeld Pay-Uun Hiu

Mapo tofu (‘tofu van de pokdalige vrouw’) is een klassieker uit de Chinese provincie Sichuan. Het gerecht bestaat uit tofu met gehakt, mijn eerste recept haalde ik uit het kookschrift van mijn moeder. Véél later vertelde de eigenaar van het Sichuanrestaurant op de Zeedijk me dat je alleen met de echte Pixian doubanjiang (pittige tuinbonensaus uit Sichuan) authentieke mapo tofu kunt maken. Ik spitte een flink aantal kookboeken door en baseerde mijn huidige favoriete mapo tofu met vegan gehakt op een recept van mijn kookheldin Fuchsia Dunlop (krant van 31 oktober 2017).

Ingrediënten

3 eetl. arachideolie

175 g. (vega)gehakt

2 ½ eetl. tuinbonenpasta (doubanjiang, toko)

1 eetl. gefermenteerde zwarte boontjes (douzi, toko)

2 theel. chilivlokken (eventueel)

250-350 ml. bouillon

2 theel. lichte sojasaus

snufje suiker

400 g (zachte) tofu in blokjes van 1,5 cm

2 lente-ui in schuine ringen

4 eetl. maïzena in 6 eetl. koud water

¼-½ theel. sichuanpeper, gemalen en geroosterd (toko)

Verwarm de wok, doe de olie erin en verhit op hoog vuur tot die iets begint te walmen. Voeg het gehakt toe en roerbak tot het licht knapperig is. Voeg de tuinbonenpasta toe en laat die 30 seconden bakken op halfhoog vuur. Doe er de gefermenteerde boontjes en chilivlokken (voor wie het pittig wil) bij. Laat bakken tot het gaat geuren. Voeg bouillon, sojasaus en snufje suiker toe, en breng aan de kook. Schep voorzichtig de tofu erdoor, laat een minuut of 5 sudderen, roer af en toe. Roer de lenteui erdoor (houd een beetje van het groen apart voor garnering). Voeg eenderde van de maïzena toe, dan beetje bij beetje tot de saus dik genoeg is. Gebruik niet meer dan nodig. Doe de mapo tofu in een schaal, strooi er de sichuanpeper en het groen van de lenteui overheen. Serveer met witte rijst en groenten.

Bouillabaisse, maar dan zonder dode vis, maaltijdsoep voor 4

Vegan bouillabaisse Beeld Pay-Uun Hiu

Dit was een van de gerechten die ik sinds eind 2004 niet meer kon eten, want dode vis. Soms moest ik me bedwingen als ik op een menukaart bouillabaisse zag staan, want ik herinnerde me een heerlijk vullende, gelaagde en zilte soep. Met de rouille erin om het af te maken. In 2021 ging ik op zoek naar de ideale veganistische versie en baseerde me op verschillende kookboeken en bronnen op internet. Het werd er een met venkel en drie soorten drank.

Ingrediënten

4 eetl. olijfolie

1 (rode) ui, gesnipperd

2 à 3 teentjes knoflook, gesnipperd

2 stengels bleekselderij, in reepjes

½ prei, in ringen

1 winterwortel, in stukjes

1 venkelknol, in reepjes

1 kruimige aardappel, geschild, in stukjes

125 ml witte wijn

0,1 g saffraandraadjes

2 eetl. pastis

2 eetl. cognac

1 eetl. tomatenpuree

3 tomaten, ontveld, in stukken

1 liter bouillon

bouquet garni van enkele takjes tijm, peterselie een 1 laurierblad

1 vel nori, in snippers

2 eetl. lichte sojasaus

1 theel. witte miso

1 bakje zeekraal (100 g), gewassen, uitgelekt

1 eetl. rodewijnazijn

Was, schil en snijd de groenten. Verwarm de olie in een royale braad- of soeppan met dikke bodem. Bak daarin ui en knoflook. Voeg de bleekselderij, prei, winterwortel, venkelknol en aardappel toe en laat zeker 15 min. op middelhoog vuur onder regelmatig roeren bakken. Verwarm ondertussen de saffraandraadjes in de witte wijn op zacht vuur. Zodra u de saffraan ruikt, zet u het vuur uit. Voeg de wijn met saffraan, de pastis en cognac toe aan de groenten en laat even de alcohol verdampen. Bak de tomatenpuree mee. Voeg de tomaten toe. Giet vervolgens de bouillon erbij (doe eerst 800 ml, en later indien nodig de rest), laat aan de kook komen, leg het bouquet garni en de norisnippers in de pan. Breng aan de kook en laat ca. 30 minuten zachtjes doorkoken. Haal het bouquet garni eruit, pureer de soep en breng op smaak met sojasaus, miso, zout en peper, en vervolgens met rodewijnazijn. Doe de zeekraal erbij, laat even doorwarmen en serveer de soep met (naar wens) croutons, (vegan) rouille en stokbrood.

Vegan feestquiche, lunchgerecht voor 2, snack voor 6 personen

Vegan quiche Beeld Pay-Uun Hiu

Als alleseter en vegetariër draaide ik mijn hand niet om voor een quiche. Maar zonder kaas en eieren stond ik ineens onthand in de keuken. Zijdentofu, verkrijgbaar in ecowinkels en toko’s, bleek de uitkomst. In combinatie met cashewnotenroom geeft dit precies de romige textuur voor een quiche. Voor deze feestversie (ik maakte er een paastaart van) kun je het beste de groenteplakken al de avond van te voren grillen of bakken.

Ingrediënten

50 g cashewnoten, ongebrand en ongezouten

4 plakjes vegan bladerdeeg

2 flinke courgettes

2 à 3 winterwortelen

olie

300 g zijdentofu, uitgelekt

50 g koriander of basilicum, fijngehakt

2 eetl. edelgistvlokken (natuurwinkel)

sap van ½ limoen

2 eetl. groene olijven in stukjes, of

2 eetl. kappertjes

Snijd de courgettes en wortelen in dunne plakken (een mandoline doet hier wonderen), bak ze in een grillpan met wat olie en leg ze op keukenpapier. Doe de cashewnoten in een kom met heet water en week ze ten minste 30 minuten. Laat het bladerdeeg ontdooien.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een quichevorm (24 cm) in, rol het deeg uit en bekleed daarmee de vorm. Prik gaatjes in het deeg, leg er een bakpapier op met bakknikkers of gedroogde bonen en zet de vorm 15 minuten in de oven. Laat de cashewnoten uitlekken en doe ze met de tofu, koriander of basilicum, edelgist en limoensap in een blender. Maal alles tot een fijne crème. Roer de stukjes olijf of de kappertjes erdoor en breng op smaak met zout en peper.

Schep de crème in de vorm. Rol dan de plakken courgette en wortel tot een spiraal: begin met een opgerolde plak courgette en zet die op zijn kant op een snijplank. Rol van daaruit steeds afwisselend een plak wortel en courgette eromheen tot de rol bijna zo groot is als de vorm. Leg de rol voorzichtig in de vorm en maak de rol af tot de vorm vol is. Bak de quiche nog ca. 30 minuten in de oven. Mocht de groente te donker worden, zet dan de oven de laatste 10 minuten alleen op onderwarmte.