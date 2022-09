Twintig jaar celstraf voor Ali G., hoofdrolspeler in terreurcampagne rond fruitbedrijf uit Hedel

Op de A2 bij Hedel hield de politie ten tijde van de aanslagen een grootschalige controle onder automobilisten. Beeld ANP

Voor zijn ‘organiserende en leidinggevende’ rol krijgt G. de maximumstraf voor de bewezen feiten. De straf valt desondanks lager uit dan de 26 jaar en zeven maanden die Justitie eiste op basis van ‘meervoudig uitlokking poging tot moord’, omdat de rechter uitgaat van het minder zware ‘bedreiging tegen het leven gericht’.

De hoeveelheid aanslagen, de ernst ervan en de bepalende rol van G. voert de rechter aan als doorslaggevend voor het opleggen van de hoogst mogelijke straf. Ze wil bovendien een ‘signaal afgeven dat terreur en intimidatie als verdienmodel’ niet loont.

De uitspraak is volgens de rechter ‘vergelding voor al het leed van de slachtoffers’. De rechter rekent G. en zijn handlangers ook aan dat de willekeur waarmee de slachtoffers rond het fruitbedrijf werden uitgekozen jarenlang de gehele regio Bommelerwaard in collectieve angst hield.

Het eigenaardige aan de zaak is dat G. en anderen in de zaak niet terecht stonden als drugshandelaren. Ze worden gezien als opportunisten die door afpersing en geweld wilden profiteren van andermans lading onderschepte drugs.

‘Extreem geweld’

In mei 2019 werd na de vondst van de lading cocaïne tussen bananen uit Ecuador direct de politie ingeschakeld door de Gelderse fruitimporteur De Groot Fresh Group. Daarop volgden al snel sms-berichten gericht aan directeur William de Groot, waarin tot 2,5 miljoen in euro en/of bitcoins werd geëist als compensatie voor de verloren drugs. Anders zou ‘extreem geweld’ en de liquidatie van willekeurige medewerkers volgen.

De Groot – op geen enkele manier verdacht van betrokkenheid bij drugshandel – zwichtte niet, waarna vijftien aanslagen volgden. Woningen werden beschoten en bestookt met brandbommen en zware explosieven. Dertien van de aanvallen waren gericht tegen onschuldige (ex-)medewerkers van het Gelderse fruitbedrijf. Het is een wonder dat geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Een iemand raakte zwaargewond.

Rechtbanktekening van hoofdverdachte Ali G. Beeld ANP

Naast G. werden dinsdag vier betrokkenen bij aanslagen veroordeeld tot straffen van maximaal negen jaar cel. Een van hen is minderjarig, maar gezien de ernst van zijn rol als schutter en brandstichter is hij toch – en dat is hoogst uitzonderlijk – veroordeeld onder het volwassenenstrafrecht. Drie verdachten werden dinsdag vrijgesproken. Eerder dit jaar kregen andere plegers in deze zaak al straffen tot tien jaar cel opgelegd.

Pijnlijk bewijs

Een geprinte lijst met namen en adressen van De Groot-medewerkers is onderdeel van het bewijs tegen G. Het document werd gevonden in de woning van zijn moeder, met zijn vingerafdrukken en tekst in zijn handschrift erop.

Voor justitie is het een belangrijk, maar tegelijk een pijnlijk document. Per abuis werden de honderden adresgegevens door het Openbaar Ministerie toegevoegd aan het strafdossier, waardoor G. er ook toegang toe kreeg en er gerichte aanslagen mee kon laten plegen. Behalve de adressenlijst wijzen volgens de rechter ook afgetapte telefoongesprekken, informatie van zijn telefoons en belastende verklaringen van anderen op G.’s hoofdrol.

De verdediging bepleitte in juni vrijspraak voor G. Zo zou Justitie niet hebben kunnen hardmaken dat de afpers-sms’jes van hem kwamen. Ook trokken ze de verklaring van een getuige in twijfel, omdat die onder zware druk is verkregen door agenten die zich voordeden als criminelen. De rechter verwerpt dit: de methode was gezien de ernstige feiten rechtmatig.

G.’s advocaten en de officiers van justitie lagen tijdens zittingen veelvuldig met elkaar overhoop. Bijvoorbeeld toen het ging over een versleutelde Sky-telefoon, waarmee G. zich onbespied waande. De advocaten verweten Justitie dat berichten die mogelijk ontlastend zijn niet in het dossier zaten. ‘Hou nou toch eens op man’, riep een officier van justitie nadat een advocaat hem verweet een toneelstuk op te voeren.