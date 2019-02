Twintig Iraanse elitesoldaten gedood door zelfmoordaanslag in Iran

Overblijfselen van de bus die het doelwit was van een zelfmoordaanslag in Iran op 13 februari. Beeld AFP

Volgens het Iraanse staatsmedium IRNA, dat het met nieuws naar buiten kwam, was de bus onderweg van Zahedan naar Khash. Die twee steden bevinden zich in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan.

Het gebied is berucht om de opiumhandel. Geregeld vinden er confrontaties plaats tussen Iraanse strijdkrachten en drugscriminelen. Ook zijn er in de regio separatistische Beloetsjen actief, vroegere nomaden die zich verzetten tegen de nationale grenzen en hun eigen gebied opeisen. De regio Beloetsjistan beslaat het zuidoosten van Iran, het zuiden van Afghanistan en het zuidwesten van Pakistan.

De Beloetsjen eisten eind november een aanslag in Pakistan op het Chinese consulaat in de havenstad Karachi op, waarbij vier mensen omkwamen. De separatisten verzetten zich daar tegen de groeiende Chinese invloed in Pakistan.

De IRG is het elitekorps van Iran, opgericht in 1979, het jaar van de Islamitische Revolutie. De 125 duizend gardisten vallen rechtstreeks onder de geestelijk leider van het land, ayatollah Ali Khamenei.