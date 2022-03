Twintig boetes uitgedeeld voor Partygate, maar niet aan Johnson

De Britse premier Boris Johnson voor Downing Street 10 in London. Volgens zijn woordvoerder heeft de premier zelf geen boete gekregen. Beeld Reuters

Voor wie de boetes zijn, voor welk feestje en hoe hoog ze zijn, heeft de politie niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van Johnson liet dinsdag weten dat de premier zelf geen boete heeft gekregen. Verder wilde hij niets kwijt. Het politieonderzoek naar ‘partygate’ is ‘vanwege de aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal’ nog niet afgerond. Volgens de politie volgen er mogelijk nog meer boetes.

Het gaat om bekeuringen achteraf voor het overtreden van de coronaregels. Op verschillende momenten tijdens de pandemie zouden in het kantoor van premier Johnson op Downing Street 10 en andere overheidsgebouwen borrels en feestjes met tientallen mensen zijn georganiseerd, terwijl Engeland in lockdown was. Partygate wekte publieke verontwaardiging op omdat talloze Britten in die periode boetes kregen voor kleine overtredingen van dezelfde regels.

Twaalf feestjes

Het is niet gebruikelijk om met terugwerkende kracht schendingen van de lockdown te onderzoeken, maar onder grote maatschappelijke druk besloot de politie eind januari de borrelcultuur op Downing Street 10 onder de loep te nemen. Van twaalf feestjes wordt onderzocht of de aanwezigen de coronaregels hebben overtreden. De politie zegt meer dan driehonderd foto’s en vijfhonderd pagina’s aan documenten over de bijeenkomsten in handen te hebben.

Op zes van de borrels zou Johnson zelf ook aanwezig zijn geweest. Zo vond in juni 2020 een bijeenkomst plaats voor zijn verjaardag waarbij zo’n dertig medewerkers Johnson en zijn vrouw zouden hebben toegezongen. Op dat moment was het niet toegestaan om met meer dan zes mensen binnenshuis samen te zijn. Johnson heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanwezigheid op de verschillende ‘werkbijeenkomsten’, die hij achteraf een ‘inschattingsfout’ noemde.

De Britse premier heeft altijd ontkend dat er coronamaatregelen zijn geschonden, maar daar oordeelt de politie nu anders over. Wat dit betekent voor zijn positie moet blijken als het onderzoek volledig is afgerond. Sommige oppositieleden eisen nu al dat Johnson aftreedt, omdat hij uiteindelijk verantwoordelijk is voor de werkcultuur op Downing Street 10. Veel meer politici, onder wie leden van Johnsons eigen Conservatieve partij, zeggen het vertrouwen in Johnson pas op als hij zelf een boete krijgt.