Twijfeltelefoon breidt uit wegens succes: ‘U hoeft niet bang te zijn’

Sinds 24 november, toen in het Erasmus MC de telefoonlijn voor mensen met twijfels over een vaccinatie openging, staan de telefoons roodgloeiend. Beeld Marcel van den Bergh/VK

Uit een kamer in het Rotterdamse Erasmus MC klinkt constant geroezemoes. Drie ouderejaarsstudenten geneeskunde praten daar deze woensdagochtend onafgebroken in hun headset:

‘In Amerika zijn al 100 duizend zwangere vrouwen zonder problemen gevaccineerd.’

‘Er wordt alleen nog geprikt met Pfizer en Moderna. Dus u hoeft niet bang te zijn voor de bijwerkingen van AstraZeneca.’

‘De stoffen die u noemt waar u allergisch voor bent, zitten niet in de vaccins. As ik uw aandoeningen hoor, lijkt het me voor u gevaarlijker om corona te krijgen, dan dat u last krijgt van bijwerkingen van de vaccinatie.’

Met zeven collega’s in aangrenzende kamers staan deze drie studenten de bellers naar de Twijfeltelefoon te woord. Sinds klokslag half 9 op 24 november, toen deze telefoonlijn openging, staan hun telefoons roodgloeiend. Per dagdeel, nu alleen nog woensdagochtend en vrijdagochtend, bellen zo’n zeshonderd mensen met vragen over vaccinatie.

Wegens het succes wordt de lijn vanaf komende week elke werkdag opengesteld. Het grote aantal bellers heeft hem overweldigd, zegt internist Robin Peeters van het Erasmus UMC, initiatiefnemer van de Twijfeltelefoon. Daarom heeft Peeters met andere academische ziekenhuizen, in Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen, afgesproken om de telefoonlijn vijf dagen per week te gaan bemensen, van half 9 tot half 5. Met een nieuw landelijk nummer: 088-7555777. ‘Allemaal vinden we dit belangrijk.’

Persoonlijke vragen

Als de geneeskundestudenten extra informatie nodig hebben voor een antwoord, kunnen ze een aanwezige arts raadplegen of een van de beschikbare specialisten. Opvallend veel bellers hebben specifieke vragen vanuit hun eigen medische situatie. Wordt mijn migraine erger als ik me laat vaccineren?, bijvoorbeeld. Of: Kan ik nog wel zwanger worden na zo’n prik?, Loop ik, met mijn allergieën, risico op een allergische reactie na mijn vaccinatie? ‘Veel toegespitste informatie kunnen deze bellers online niet vinden’, zegt Peeters.

Het idee voor een telefoonlijn voor twijfelaars is zo logisch en voorziet zo duidelijk in een behoefte, dat je je afvraagt waarom zoiets niet veel eerder is opgezet. Die vraag krijgen ze dan ook vaak bij de Twijfeltelefoon: Waarom zijn jullie er nu pas?

Een jaar na de start van de Nederlandse vaccinatiecampagne leven er nog veel vragen. Ondanks alle inspanningen – uitleg op overheidssites, prikbussen van de GGD’s in de wijken, informatiefolders in vele talen – is het nog niet gelukt alle Nederlanders afdoende te informeren. Terwijl de overheid het opkrikken van de vaccinatiegraad ziet als het beste middel om de druk van de ketel te krijgen, zeker nu de discussie over het zogeheten 2G-beleid is opgeschort. ‘Om de druk op de ic’s te verlagen is het verhogen van de vaccinatiegraad doeltreffender dan het zetten van boosterprikken’, zegt woordvoerder Rinske Wieman van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

‘Het heeft te lang geduurd voordat we zagen dat veel mensen behoefte hebben aan het stellen van hun persoonlijke vragen’, zegt Peeters. Bij hem brak dat besef door tijdens zijn bezoeken aan de markt in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Daar geeft hij regelmatig voorlichting met andere ‘witte jassen’, zoals huisarts Shakib Sana. Sana waarschuwde in april van dit jaar al voor een zogeheten vaccinatiekloof. In zijn praktijk zag hij hoe de overheidsinformatie de laaggeletterde autochtonen en Nederlanders met een migratieachtergrond onvoldoende bereikte.

Vertrouwen in dokters

In de gesprekken op straat viel het Peeters eveneens op hoeveel mensen andere informatiebronnen gebruiken dan de officiële. Maar hij zag ook dat twijfelaars vaak gerust te stellen zijn met een duidelijk antwoord op een paar gerichte vragen. En als ze tevreden zijn met die informatie, laten ze zich ter plekke vaccineren. ‘Het voelt oneerlijk dat je die mensen, die je daar toevallig tegen het lijf loopt, wel bedient en anderen niet. Vandaar de Twijfeltelefoon.’

De kleine 15 procent ongevaccineerde volwassen Nederlanders bestaat lang niet alleen uit felle tegenstanders van de vaccinatie die meelopen in luidruchtige protestmarsen, ziet Peeters. Toen de Twijfeltelefoon begon, stond er in een Telegram-groep een oproep om de medewerkers lastig te vallen. Maar na een handjevol vervelende bellers werd het weer rustig. ‘Op de sociale media lijken de tegenstellingen soms veel heftiger.’

Met de telefoonlijn vervullen de medici niet een taak die de overheid zou moeten vervullen, vindt Peeters. ‘Het bestaat nadrukkelijk naast elkaar. Voor ons is het juist belangrijk om onafhankelijk te blijven van de overheid. Veel mensen hebben meer vertrouwen in dokters.’

Ondertussen ontwikkelt het ministerie van Volksgezondheid een eigen campagne gericht op de vaccinatietwijfelaars, die volgende week van start moet gaan. Deze week lanceerde de overheid al een brochure voor professionals in de zorg en het onderwijs, over hoe om te gaan met desinformatie. In de bioscopen zijn sinds enkele weken voorlichtingsfilmpjes te zien, speciaal gericht op jongeren. De website voor prikken-zonder-afspraak is inmiddels in elf talen te raadplegen, van Turks tot Roemeens.

‘Mooi dat de overheid zoveel doet’, zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte van de Universiteit van Amsterdam. ‘Maar met zo’n site voor twijfelaars had de overheid beter een jaar geleden kunnen beginnen. Hoe eerder, hoe gemakkelijker je mensen kunt overtuigen. Als iemand al langer een bepaald standpunt inneemt, is het lastiger diegene nog van gedachten te laten veranderen. Dat maakt het moeilijk om de vaccinatiegraad nog omhoog te krijgen.’

Nepnieuws

Dat de boodschap van de overheid niet overal is geland, ziet ook Jeroen Rijlaarsdam, directeur van het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam Zuidoost. ‘De overheid lijkt te zijn vergeten dat veel mensen niet naar de coronapersconferenties kijken en geen kranten lezen, maar hun informatie halen van Facebook en via Whatsapp.’

Op de sociale media is de overheid te weinig zichtbaar, vindt de schooldirecteur. ‘Ze had direct meer moeten inzetten op hoe om te gaan met nepnieuws. Nu hebben de complottheorieën te veel ruimte gekregen. Ook omdat de overheid geen helder verhaal had, met wisselend beleid over bijvoorbeeld de mondkapjes en de anderhalve meter.’ Daarom gaan op zijn school leerkrachten hierover zelf het gesprek aan met de leerlingen, zij genieten hun vertrouwen.

Minister De Jonge vindt niet dat de voorlichting te laat van de grond is gekomen. ‘Om zo’n twijfelcampagne goed op te zetten, is degelijk onderzoek nodig’, zegt zijn woordvoerder Wieman. ‘Tot in september zijn we bezig geweest met grootschalig vaccineren. Voor die tijd hadden we op onze sites de belangrijkste antwoorden staan over de vragen die nog steeds het vaakst worden gesteld: onder meer over vruchtbaarheid, bijwerkingen en de snelheid van de ontwikkeling van het vaccin. Als overheid kun je niet meer doen dan de feiten aandragen.’

En daar zit volgens Wieman een probleem. ‘De Rijksoverheid heeft veel ervaring met publiekscommunicatie over gezondheidsvraagstukken, met bijvoorbeeld de Postbus 51-spotjes. Maar bij deze crisis voldoet de traditionele manier van communicatie niet. We zitten op sociale media als Instagram, Facebook, Twitter en TikTok. Op YouTube leggen we bijvoorbeeld uit hoe het kan dat ook gevaccineerden in het ziekenhuis belanden, op Tiktok gaan we in op fabels over de vaccins. Maar de krachten van desinformatie zijn zo groot, die fabels zijn voor de overheid moeilijk te ontkrachten. En dan heb je nog te dealen met wat een broer over vaccinatie zegt op de familieapp, of de buurvrouw op straat.’

Daarom is de inzet van zogeheten sleutelfiguren zoals imams, kerkelijke voorgangers en buurtwerkers, en ook huisartsen en andere medici belangrijk, omdat die soms meer vertrouwen genieten in bepaalde gemeenschappen dan de overheid. Wieman: ‘Zo zien wij ook de Twijfeltelefoon, die bestaat naast wat wij als overheid kunnen doen.’

Behalve in het grotere vertrouwen in medici zit de kracht van de Twijfeltelefoon volgens hoogleraar Van den Putte ook in het persoonlijke een-op-eengesprek, dat werkt volgens hem het beste. Dat merkt ook vijfdejaars geneeskundestudent Jolieke (22), die even op adem komt na een uitgebreid gesprek met een beller. Die was bang dat de vaccinatie niet goed zou vallen met de medicijnen die ze gebruikt. ‘Dit is heel leerzaam’, zegt Jolieke. ‘Ik hoor nu wat mensen bezighoudt, waar ze bang voor zijn. Soms zeggen ze na een gesprek: dankjewel, ik ga meteen naar de website voor prikken-zonder-afspraak. Daar doe je het voor.’