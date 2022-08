Twents waterfilterbedrijf ziet omzet flink groeien

Dronebeeld van een waterzuiveringsinstallatie. Beeld ANP

NX Filtration boekte de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 3,7 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om 1,3 miljoen euro. Het in 2016 opgerichte bedrijf maakte vorig jaar de stap naar de beurs. Naamsbekendheid en een meer dan verdubbeld personeelsbestand zorgen voor een grotere productie.

‘Vanwege klimaatverandering kunnen we minder op grondwater rekenen’, zegt Erik Roesink, buitengewoon hoogleraar membraantechniek aan de Universiteit van Twente en oprichter van NX Filtration. ‘Dus worden we bijvoorbeeld genoodzaakt afvalwater te hergebruiken. Alleen al in Nederland komen daar jaarlijks 200 ton medicijnresten in terecht. En die moeten eruit gefilterd worden.’

Kleine voetafdruk

Roesink bedacht een manier om water door membraanfilters te pompen. Kleine deeltjes plastic, virussen en chemische stoffen als pfas worden via deze membraanbuizen uit het water gehaald. Het unieke van de technologie zit hem volgens Roesink in de mate van efficiëntie. ‘We besparen 70 procent meer in vergelijking met andere zuiveringstechnieken en gebruiken zo min mogelijk chemicaliën. Zo maken we schoon drinkwater met een kleine ecologische voetafdruk.’

De in Enschede gemaakte filters gaan naar allerhande projecten. ‘De kledingindustrie verbruikt veel water’, zegt Michiel Staatsen, ceo van NX Filtration. ‘In Turkije en India heeft een aantal textielfabrieken via onze projecten hun watergebruik met de helft verminderd. En in Zweden zijn onze membranen toegepast om afvalwater van de stad Helsingborg te zuiveren en hergebruiken.’

Vooral in Azië

Zo’n tweederde van de omzet komt van projecten buiten Europa: onder meer in Zuid-Afrika, Mexico en Indonesië. ‘Zeker in Azië gaan we snel’, zegt Staatsen. ‘Daar is de bestaande infrastructuur vaak wat minder ontwikkeld dan in Europa, waar we vooral pilotprojecten doen.’

De filters van Roesink en Staatsen zuiveren miljarden liters water per jaar. Dat wordt meer nu het bedrijf in Hengelo een extra fabriek gaat bouwen. ‘Een megafabriek’, verduidelijkt Staatsen. ‘We schalen onze productie zo op dat we er op wereldschaal echt toe doen.’

Ondanks de omzetgroei en subsidies voor innovatieve projecten is NX Filtration nog niet winstgevend. Het verlies over het eerste halfjaar van 2022 kwam uit op bijna 4 miljoen euro. Het bedrijf verwacht ‘op middellange termijn’ winstgevend te zijn.