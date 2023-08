Twente verder in Europa na schitterend doelpunt Steijn

Sem Steijn na zijn beslissende doelpunt tegen Hammarby IF. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Het schitterende doelpunt van Sem Steijn in de 115de minuut, een technisch hoogstandje, bracht verlichting in het kwalitatief armetierige duel in de tweede voorronde van de Conference League, in een kolkend stadion waar voortdurend gezang was te horen en waar supporters geregeld rommel op het veld gooiden. ‘Ik geniet daar wel van, van zo’n sfeer’, zei Steijn na afloop. De aanvallende middenvelder, die vorige week eveneens scoorde (1-0), nam de voorzet van Joshua Brenet vakkundig, vlak na de stuit, op de linkerschoen. De inzet liet het net ouderwets bollen. Die 1-1 was dus genoeg.

FC Twente bewees daarmee het Nederlandse clubvoetbal, dat door goede resultaten in de afgelopen seizoenen klom naar de vijfde plaats op de Europese ranglijst, een goede dienst. Die nieuwe status wekt verwachtingen. Vorig seizoen was Fiorentina beter dan Twente in een latere voorronde van de Conference League, maar dat was te begrijpen, ondanks de kleine verschillen. De Italianen waren later finalist tegen West Ham United. Nu mag Twente zich voorlopig kansrijk blijven wanen op het bereiken van de groepsfase, want Riga uit Letland is de volgende tegenstander.

Twente was overigens vooral sterker in de verlenging, en dat was dan wel weer opvallend. Hammarby is al een eindje onderweg in de Zweedse zomercompetitie, terwijl Twente pas net zijn eerste serieuze duels speelde, dat van donderdag op kunstgras in het bruisende, op voor Twente bestemde stoelen na volle, sfeervolle stadion van de volksclub.

Zlatan op de tribune

Hoog in de Tele2 Arena in Stockholm zag mede-eigenaar van Hammarby Zlatan Ibrahimovic hoe zijn ploeg vooral met het hart speelde, zonder veel kwaliteit, met aanvaller Simon Strand als soms irritante aanjager. FC Twente deed alles om het na de 1-0 in Enschede spannend te houden, door zonder flair, creativiteit en aanvalslust te voetballen, eindeloos balverlies te lijden en de opponent moed te schenken, zodat het publiek zijn eentonige deuntjes bleef zingen, als afspeellijst van het fanatisme. Het elftal in groen-wit loerde op kansen in de tegenaanval, al was het doelpunt dan van andersoortige makelij. Kort voor rust schoot Jusef Erabi van bijna twintig meter, waarna de bal via de voet van Robin Pröpper met een vreemde boog over doelman Lars Unnerstall viel.

FC Twente had een betere tweede helft nodig om de ambities gestalte te blijven geven, maar daarop leek het slechts eventjes uit te draaien. Spits Manfred Ugalde en Sem Steijn kregen goede kansen, al bleven ook de Zweden gevaarlijk in de tegenaanval. Het moest dus gebeuren in de verlenging.

Als Zlatan vanuit zijn stoel trouwens naar rechts keek, zag hij de fanatiekste supporters, die voor de aftrap zoveel vuurwerk afstaken dat van de eerste tien minuten op tv vrijwel niets te zien was. Keek hij naar links, dan zag hij het lege vak van FC Twente. Het was allemaal een gevolg van de ongeregeldheden die zo vroeg in het seizoen alweer zo’n tegenvaller waren bij de vreugde over een nieuwe start. Vorige week waren aanhangers van de Zweden, die destijds ook geen respect toonden voor de minuut stilte vanwege het overlijden van clubicoon Theo Pahlplatz, op de hoofdtribune slaags geraakt met hooligans van FC Twente. Mede een gevolg van de slechte organisatie rond de wedstrijd.

Geen Twente-fans

FC Twente besloot daarop geen aanhangers mee te nemen naar Stockholm, ondanks geboekte reizen. Wie toch ging, nam een mogelijk onverantwoord risico. In Zweden was de sfeer behoorlijk opgehitst en wachtte de aanhangers een mogelijke afranseling. Uiteindelijk keerde een aantal supporters terug naar huis, dronken anderen een biertje in de stad en keken ze de wedstrijd op televisie. Het vak bleef leeg.

Natuurlijk, FC Twente is nog lang niet zo sterk als de ploeg van vorig seizoen, die als vijfde eindigde en de play-offs won. Sterke spelers van toen als Vaclav Cerny, Ramiz Zerrouki en Virgil Misidjan zijn vertrokken, net als trainer Ron Jans, die is vervangen door Joseph Oosting. Een andere nieuweling, de talentvolle Naci Ünüvar, viel in. Met name van het mooie vleugelspel van vorig seizoen is nog weinig te zien. Vaclav Cerny, genomineerd als beste speler van de eredivisie, of Daan Rots, het is nogal een verschil. Sam Steijn was er vorig seizoen ook al, al zat hij vaak op de bank. Nu bleef hij de hele wedstrijd staan.