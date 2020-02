Twente is na twee droge zomers blij met wateroverlast

Rivieren in Oost-Nederland zijn door zware regenval buiten hun oevers getreden. Gewoonlijk zorgt dat voor stress bij waterbeheerders. Maar in het waterschap Vechtstromen zijn ze er juist blij mee. De uitgedroogde grond kon wel wat water gebruiken.

Door storm en hevige regenbuien zijn riviertjes als de Vecht, de Dinkel en de Regge buiten hun oevers getreden. Dat zorgt voor wateroverlast. Weilanden, wandel- en fietspaden zijn onder water komen te staan. Maar de overlast valt reuze mee, zegt Arjan Heugens, woordvoerder van het waterschap Vechtstromen, dat het gebied bestrijkt tussen grofweg Enschede en Emmen.

‘Hier schrikken we niet van. Het gebied langs de rivieren is ingericht op overstromingen. We hebben overloopgebieden gecreëerd. Die lopen nu vol. Hier en daar staat er een fietspad onder water. Dat is misschien vervelend, maar overkomelijk.’ Nergens, benadrukt Heugens, staan huizen onder water.

De wateroverlast is ook een blessing in disguise. Onlangs nog verzuchtte een functionaris van het waterschap dat er wat hem betreft best een ‘bak hemelwater’ mocht vallen. Hij is op zijn wenken bediend.

Beeld Marcel van den Bergh

Watertekort

Oost-Nederland kampte met watertekort door twee opeenvolgende droge zomers, legt Heugens uit. Met water uit de IJssel kon het waterschap in veel gebieden de grondwaterstand op peil houden. Dat lukt niet voor hoger gelegen zandgronden zoals de Twentse stuwwal, de Hondsrug en de Sallandse Heuvelrug. ‘Die liggen tientallen meters boven NAP. Daar ben je sterk afhankelijk van regenval. Water stroomt nou eenmaal van hoog naar laag.’

Omdat regen uitbleef, daalde het grondwaterpeil. ‘De bodem is als een spons die water opneemt. Die was uitgedroogd geraakt, waardoor de grondwaterstand lager was dan normaal. De regen van nu zorgt ervoor dat de grond straks weer water genoeg heeft voor het nieuwe groeiseizoen.’

Medewerkers van het waterschap zijn nu vooral druk bezig met zorgen dat het water overal goed kan doorstromen en dat watergangen en duikers niet worden verstopt door ophopend afval van flesjes en plastic.

De weersvoorspellingen geven ook geen aanleiding tot zorgen, aldus Heugens. ‘Het blijft de komende dagen regenen. Maar verspreid en niet in grote hoeveelheden. Maar we blijven alert. Daar zijn wij ook voor.’