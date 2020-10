Twente Airport mag toch Duitse Boeings laten opstijgen voor laatste vlucht naar sloperij in de VS

De Boeing 747’s van Lufthansa op Twente Airport. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Daarmee komt een einde aan een luchtvaartsoap die in juli begon met de komst van de Duitse jumbojets naar Twente. Lufthansa wilde de toestellen kwijt, omdat ze vanwege de coronacrisis eerder dan gepland werden afgedankt en op de thuisbasis Frankfurt International Aiport ruimte innamen die de luchtvaartmaatschappij nodig had voor andere toestellen.

De voormalige luchtmachtbasis Twente Airport had zich opgeworpen als parkeerplek voor vliegtuigen die luchtvaartbedrijven voor langere tijd willen stallen. Normaal landen er alleen kleinere privé- en zakenvliegtuigen, al is de start- en landingsbaan lang genoeg om ook grotere passagierstoestellen te ontvangen. Het is ook de thuisbasis van de Twentsche Vliegtuig Club.

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport had het provinciale vliegveld niet over de komst van de Boeing 747’s overlegd. Dan had Twente kunnen weten dat het vliegveld niet voldoet aan de voorschriften die het opstijgen van de Boeing 747’s mogelijk maken. Zware toestellen als deze mogen alleen naar de luchthaven toe om te worden gesloopt. Op Twente is AELS gevestigd, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de ontmanteling van vliegtuigen. Er is wereldwijd een grote, lucratieve handel in herbruikbare onderdelen.

Concurrent

Lufthansa heeft vijf van de zes Boeings evenwel verkocht aan een Amerikaanse concurrent van AELS, GE Aviation Materials. Het eerste toestel had allang in de VS moeten zijn om op een vliegtuigkerkhof in de Californische Mojave-woestijn uit elkaar te worden gehaald. Het vertrek werd gedwarsboomd door de beslissing van de Nederlandse luchtvaartinspectie. Twente Airport kreeg zelfs een dwangsom opgelegd om te voorkomen dat de Duitse jumbojets toch de lucht in zouden gaan.

Het provinciale vliegveld spande een kort geding aan, dat donderdag zou worden gehouden. Overleg op het laatste moment leidde tot een compromis: dankzij een tijdelijke ontheffing mogen de Duitse toestellen vertrekken, mits ze slechts een minimale hoeveelheid brandstof aan boord meenemen. De Boeings vliegen daarom eerst terug naar de thuisbasis van Lufthansa, alvorens met volle tank hun laatste reis naar de VS af te leggen. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk.

Volgens de inspectie streeft Twente sinds vorig jaar naar een andere status van het vliegveld, maar heeft het tot nu toe verzuimd aanpassingen door te voeren die de internationale luchtvaart vereist om het landen en opstijgen van grote vliegtuigen mogelijk te maken.