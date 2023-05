Tweet Jan Paternotte over Farmers Defence Force kan door de beugel, oordeelt kantonrechter

D66-Kamerlid Jan Paternotte in de rechtbank met zijn advocaat, voor aanvang van de zitting in Leiden. Beeld Freek van den Bergh/De Volkskrant

FDF had Paternotte voor de rechter gedaagd omdat het Tweede Kamerlid weigerde twee tweets uit augustus 2022 te rectificeren. In de eerste tweet reageerde Paternotte opgelucht op het nieuws dat FDF het landbouwberaad met het kabinet zou boycotten. De D66’er ventileerde de mening dat een ‘club die oproept tot intimidatie, en asbestdumpingen en brandstichting goedpraat’ niet thuishoort bij zo’n belangrijk overleg.

Twee weken later retweette Paternotte een video waarin FDF-leider Mark van den Oever tegen hem en zijn fractiegenoot Tjeerd de Groot, de landbouwwoordvoerder van D66, zegt dat ‘ze door de knietjes moeten’. D66 staat in het maatschappelijke debat over het stikstofbeleid lijnrecht tegenover FDF. Van den Oever vindt blijkbaar dat D66 moet inbinden. Paternotte kwalificeerde Van den Oevers uitlatingen als ‘bedreiging’.

De radicale actiegroep diende na Paternottes eerste tweet meteen een eis tot rectificatie bij hem in. FDF voelt zich door de twitteraanvallen van de D66’er ‘in zijn eer en goede naam aangetast’, meldde een woordvoerder. Paternotte zou FDF ten onrechte beschuldigen. Omdat het Kamerlid rectificatie weigerde, kwam de zaak in april voor de rechter.

Uitlatingen in de media

De kantonrechter geeft Paternotte op alle punten gelijk en veroordeelt FDF tot betaling van de proceskosten. Doorslaggevend voor het vonnis zijn diverse uitlatingen die Van den Oever en mede-bestuurslid Sieta van Keimpema de afgelopen jaren in de media deden. Van den Oever gaf in de Volkskrant bijvoorbeeld het volgende antwoord op de vraag of hij denkt dat boeren vaker naar de privéwoning van stikstofminister Van der Wal zullen trekken: ‘Dat zou zomaar kunnen gebeuren, maar dan met veel meer. Wij zijn niet bangig uitgevallen.’

FDF vindt dat geen oproep tot intimidatie, maar volgens de kantonrechter kunnen Volkskrant-lezers dat wel degelijk zo opvatten. Van Keimpema en Van den Oever spraken in interviews bovendien meermaals vergoelijkend over snelwegblokkades waar asbest en brandende hooibalen aan te pas kwamen. Daarnaast is volgens het vonnis ook van belang dat Paternotte politicus is en daarom ‘een grote mate van vrijheid toekomt bij het voeren van het maatschappelijk debat’. FDF moet op zijn beurt aangemerkt worden als ‘publiek figuur’, omdat de organisatie vrijwillig de publiciteit zoekt en daarbij ook zelf vaak stevige taal gebruikt. Met andere woorden: wie uitdeelt, moet ook kunnen incasseren.