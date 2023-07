Tweestrijd in de Tour nadert hoogtepunt met enige tijdrit: ‘Dit zou Pogacar iets beter moeten liggen’

Vertrouwd beeld deze Tour: Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar loeren naar elkaar. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Veel commentatoren noemen deze Tour nu al historisch, met zo’n klein verschil – 10 seconden – tussen nummer 1 Vingegaard en nummer 2 Pogacar. Zie jij dat ook zo?

‘Je moet altijd oppassen met iets historisch noemen, want dat kan je eigenlijk maar één keer doen. Maar ik ga er wel voor een groot deel in mee. Twee dingen zijn uitzonderlijk: dat ze zo dicht bij elkaar zitten, maar ook dat de afstand tot de rest zo groot is.

‘Er zijn deze eeuw wel meer spannende Tours geweest, waarbij het verschil ook na de vijftiende etappe zo klein was. In 2008, tussen Fränk Schleck en Cadel Evans, en 2010, tussen Alberto Contador en Andy Schleck, was het verschil op dat punt slechts acht seconden. Dit jaar speelt ook mee dat Vingegaard en Pogacar allebei de Tour al eens gewonnen hebben. Twee voormalige Tourwinnaars vechten een secondespel uit, met de nummer drie op meer dan vijf minuten. Dat maakt het wel heel spannend.’

Vandaag dus een tijdrit van 22,4 kilometer. In wiens voordeel is deze rit?

‘Ik zeg er gelijk bij dat ik nog nooit een goede voorspelling heb gedaan, maar het profiel van de rit is iets gunstiger voor Pogacar. Er zitten twee explosieve stukjes in, in het begin van de tijdrit en in de klim op het einde, met percentages tot 11 procent.

‘Merijn Zeeman, de ploegleider van Vingegaard, zegt dat ook. Maar ze zijn deze hele Tour al of goudeerlijk, of bezig met psychologische oorlogsvoering. Jumbo-Visma heeft al vaak gezegd dat iets Vingegaard minder ligt. Daarmee positioneren ze zich als underdog, nota bene met de gele trui om de schouders.

‘Jumbo-Visma zegt ook dat de rit van morgen eigenlijk belangrijker is. Dan is de koninginnenrit, met de Col de la Loze van 28 kilometer als slotklim. Daar gaan alle remmen los, zeggen ze. Het kan dan dat de tijdrit van vandaag stilte voor de storm is. Maar voor hetzelfde geld pakt een van beide een minuut, of trapt iemand door z’n ketting heen, zoals winnaar Primoz Roglic tijdens de Giro d’Italia.’

Is Vingegaard vs. Pogacar ook de strijd die we de komende jaren kunnen verwachten?

‘Er is één naam waar iedereen naar uitkijkt om zich bij hen te voegen en dat is die van wereldkampioen Remco Evenepoel. Dat ziet de organisatie ook. Maar als die een strijd tussen drie matadoren wil, zal het accent wat meer verlegd moeten worden naar de tijdritten, waar de kracht van Evenepoel ligt.’

Zondag was er de eerste Nederlandse etappezege in de Tour van Wout Poels. Die had de tv-kijker bijna gemist. Klinkt daar kritiek op?

‘Ja, enorm veel kritiek. Nederlandse wielerliefhebbers zullen zich de haren uit het hoofd getrokken hebben waarom de regie een van de belangrijkste momenten uit de carrière van zo’n renner zo kort in beeld heeft gebracht. Als je even de andere kant op keek, miste je het moment dat hij over de finish kwam. De regie heeft zich kennelijk laten verleiden door het secondespel tussen Pogacar en Vingegaard.’

Its sad for me to see @WoutPoels have one of his biggest moments, winning a stage @LeTour, which is an almost impossible task. I would really appreciate for him or any winner to have more than 2 seconds of TV time, so he can show his son what he had achieved. The GC guys are… pic.twitter.com/feteB0XHi6 — Adam Hansen (@HansenAdam) 17 juli 2023

Over de regie gesproken: nieuw deze Tour is dat je bij zenders die daarvoor betaald hebben communicatie tussen ploegleiders en renners kunt horen. Is dat een verbetering?

‘Het wielrennen en Tour-organisator ASO kijken heel erg naar de Formule 1. Net als in de Formule 1 hebben onboardcamera’s hun intrede gedaan. Je kunt ook van sommige renners wattages en snelheden bekijken en dan is communicatie een logische volgende stap.

‘Niet alle ploegen doen er aan mee, want de ASO geeft ploegen er 5.000 euro voor. Bovendien komt het moment dat de communicatie wordt uitgezonden vaak veel later dan iets daadwerkelijk gebeurt. Dat kan verwarrend zijn. Ploegen mogen ook zelf kiezen welke fragmenten er worden uitgezonden, dus dat zijn niet de fragmenten waarop strategische beslissingen te horen zijn.

‘Toch voegt het wel wat toe. Je moet doen wat je kunt om wielrennen aantrekkelijker te maken. Op deze manier breng je de kijker een beetje bij hoe het ploegenspel werkt of hoe je de gele trui beschermt. Want wielrennen blijft uniek: het is een individuele teamsport.’

Voor de Tour was veiligheid, na de dood van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, een belangrijk gespreksonderwerp. Wat merk jij daarvan in deze Tour?

‘Vooral de veertiende etappe was spannend, met na de slotklim naar de Joux Plane nog een gevaarlijke afdaling naar de finish. Mäder overleed na een val in een afdaling richting de finish. Maar de voorzitter van de wielrennersvakbond Adam Hansen, die erg ijvert voor meer veiligheid, heeft de afdaling van de Joux Plane gereden en hem goed bevonden. Hij is een belangrijke stem in deze discussie.

‘Je ziet vooral bij ploegen dat er in de briefing voor de etappe nog meer wordt gehamerd op wat de gevaarlijke plekken zijn. In afdalingen zijn schermen met pijlen geplaatst en audiosignalen te oren om te waarschuwen voor bochten. Maar uiteindelijk hoop je er toch maar het beste van.

I am glad to announce that we had a call with @amaurysport, @AigcpOfficial, @UCI_cycling regarding the downhill finishes on stage 14 and 17 @LeTour. ASO will have warning Audio signs well before corners, new ashfelt(which was a main concern for the riders) and barriers with… pic.twitter.com/Bq5WPi8q4v — Adam Hansen (@HansenAdam) 29 juni 2023

‘Er zijn deze Tour ook weer valpartijen geweest door toeschouwers. In de vorige etappe vielen Jumbo-Visma-renners door een filmende toeschouwer. Slachtoffer Sepp Kuss verbaasde zich daarover, vertelde hij mij. ‘Je gaat toch naar de Tour om je onder te dompelen in de sfeer, maar het enige wat ik zie is mensen die selfies maken of de koers volgen met een scherm voor hun neus.’

‘Toch zien de meeste renners publiek als een fact of life. In de negende etappe, naar de Puy de Dôme, was publiek in de laatste kilometers niet toegestaan. Mathieu van der Poel zei dat hij dan toch liever heeft dat je door een deinende mensenmassa rijdt die je aanmoedigt, waarvan je hoopt dat die op tijd achteruit stapt. Zonder publiek ben je overgeleverd aan je eigen gedachten en ga je nadenken over je prestatie.’