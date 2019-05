Tweespalt binnen SP na aanval op Frans Timmermans in campagnespot: ‘Wij kunnen hier niet achter staan’

‘Hans Brusselmans’ in de campagnespot van de SP.

‘Dit valt ons rauw op het dak’, zegt Jan Zoll, fractievoorzitter van de SP in Oss. ‘Het is een te negatieve campagne die gevoerd wordt. In de video gaat het over anderen, niet over ons. Dat vind ik verkeerd.’

Het spotje gaat ‘te ver’, vindt ook Aart van Zevenbergen, fractievoorzitter te Rotterdam. ‘Ik kan dit niet verdedigen. We vallen links aan, maar het probleem zit op rechts. Dan moet je solidair zijn.’ De SP mag geen partij worden die ‘alles doet’ voor een stem, zegt hij. ‘Dit is op de man spelen. Niet mijn stijl.’

In de video, die onderdeel is van de SP-campagne voor de Europese verkiezingen op 23 mei, staat eurocraat ‘Hans Brusselmans’ centraal. De dubbelganger van Frans Timmermans gooit de resultaten van EU-referenda in het haardvuur, schildert speelgoedtanks blauw voor een toekomstig Europees leger en slokt taart na taart op, zoals hij ook Nederland gaat opslokken in een Europese superstaat. ‘Ranzig en populistisch’, was een van de typeringen waarmee andere partijen het filmpje ontvingen.

Timmermans is het zinnebeeld van het ‘neoliberale Europa’, verklaart SP-partijvoorzitter Ron Meyer de keuze van zijn doelwit. ‘Iedereen snapt dat wij hier die neoliberale macht aanvallen.’ Toch valt het spotje intern niet overal in goede aarde. Van inhoudelijke verschillen – die de SP teisteren op thema’s als klimaat en migratie – is nu geen sprake, stellen de verontwaardigde fracties. Ook zij vinden dat Brussel te veel macht heeft. Het is de persoonlijke aanval op Timmermans die hen tegen de borst stuit.

‘Wij kunnen hier niet achter staan’, zegt Heini Peters, fractievoorzitter in Oude IJsselstreek. ‘Het is geen inhoudelijke spot, het gaat niet over waar de SP voor staat. Kritiek is prima, dat is politiek. Maar op de man spelen: nee.’ Zijn afdeling was de eerste die woensdagavond afstand nam van de video via een verklaring op Facebook. Prompt kwam het verzoek van de landelijke partijtop om het bericht te verwijderen. Peters: ‘Dat doen we niet, dan ben je niet meer geloofwaardig. De partij respecteert die keuze.’

Handrem eraf

Na de rampzalig verlopen provincialestatenverkiezingen had de SP al aangekondigd dat ‘de handrem eraf zou gaan’. De partij was te vriendelijk geweest in de campagne, was de diagnose van de partijtop, waardoor het de strijd om ‘de tegenstem’ had verloren van de PVV en Forum voor Democratie.

Die handrem ‘moet er inderdaad af’, zegt de Rotterdamse voorman Van Zevenbergen. ‘Maar niet op deze manier. We moeten ons verhaal op orde brengen, zorgen dat we echt socialisme aan de dag leggen. En niet door als een kat in het nauw om ons heen te slaan en allerlei personen aan te vallen.’

Binnen de SP is ‘gelukkig altijd ruimte om het over smaak te hebben’, reageert partijvoorzitter Meyer op de kritiek. ‘Maar niemand stelt de inhoud ter discussie. Omdat die klopt.’ Hij noemt satire ‘een goede traditie in onze democratie’. ‘Ik hoop dat er fantastische spotprenten komen over mij en mijn partij.’

Bijval voor Meyer is er ook. In Den Bosch bijvoorbeeld, waar fractievoorzitter Bram van Boven ‘zich helemaal kan vinden’ in de campagnestunt. ‘Het laat duidelijk zien hoe wij erin staan.’ De Groningse fractieleider Jimmy Dijk noemt het spotje ‘uitermate geslaagd’. ‘Hans Brusselmans is het symbool van een Europese elite die niet wil luisteren. Gezien de reacties legt het de vinger precies op de zere plek.’