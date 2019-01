Tweede zwarte doos verongelukt Lion Air-toestel gevonden in de Javazee

Enkele dagen na de crash werd één van de twee zwarte dozen van het toestel gevonden. Dat was de recorder met de vluchtgegevens. De cockpitvoicerecorder (CVR), die geluiden registreert in de cockpit, was lange tijd spoorloos. De afgelopen dagen werd een zwak signaal opgevangen, en hij is nu gevonden op acht meter diepte. Volgens een woordvoerder van de Indonesische marine is het apparaat nog intact ondanks een aantal krassen en deuken.

Uit de gegevens van de datarecorder kwam al naar voren dat de snelheidsmeter van het gloednieuwe toestel de laatste vier vluchten niet werkte. Waarom het vliegtuig niet aan de grond is gehouden, en de ene piloot wel veilig kon landen, en de andere niet, wordt nog uitgezocht.

Rampvlucht

In de 12 minuten dat de rampvlucht duurde, hebben de twee piloten een worsteling op leven en dood geleverd. Ze ontdekten al snel dat er iets mis was met de snelheidsmeting: de boordcomputers dachten dat het toestel te langzaam vloog. Daarop namen deze de besturing over, en stuurden de neus van het toestel naar beneden, zodat het snelheid kon maken. De copiloot trok de neus weer omhoog, maar zodra hij rechtdoor wilde vliegen, greep de computer opnieuw in, en duwde de neus weer omlaag.

26 keer hebben de boordcomputers de neus van het toestel naar beneden gedwongen, 26 keer hebben de piloten uit alle macht geprobeerd de neus weer op te trekken.

Nabestaanden bekijken de persoonlijke bezittingen die zijn gevonden van de passagiers van het neergestorte toestel. Beeld AP

Vlucht JT610 was onderweg van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka bij Sumatra. Het is het ergste vliegtuigongeluk in Indonesië sinds 1997.