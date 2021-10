Tweede Woonopstand-demonstratie in Rotterdam vanwege de ophef rond de sloop van de Tweebosbuurt

Actievoerders op de Erasmusbrug in Rotterdam tegen de aanpak van de wooncrisis door het demissionaire kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De groep liep zondag mee in een betoging tegen het huisvestingsbeleid. Volgens de organisatie deden er achtduizend mensen mee aan het protest, van de tien- tot vijftienduizend waarop ze had gehoopt. De politie zei dat er zo’n zevenduizend mensen op de been waren. De betogers hadden zich zondag om 14 uur verzameld voor een manifestatie in het Afrikaanderpark met diverse sprekers onder het motto ‘Huizen zijn voor mensen, niet voor winst’. Daarna volgde een protesttocht vanuit Rotterdam-Zuid naar het centrum. Via de Erasmusbrug liepen de betogers richting het eindpunt van de demonstratie, bij de Markthal.

Op de brug kwam het tot een opstootje, waarbij fakkels werden aangestoken en leuzen werden gescandeerd tegen de politie. Die besloot daarop in te grijpen en een kleine groep betogers te isoleren van de rest, om zo na te kunnen gaan of die verboden voorwerpen bij zich had zoals boksbeugels en vuurwerk. De groep is afgevoerd in een lege tram die door de politie was gevorderd. Ze zouden niet formeel zijn aangehouden. In totaal zijn acht arrestaties verricht. Dit was onder andere voor verboden wapenbezit, opruiing en belediging, meldt de politie.

Een demonstrant wordt aangehouden door de politie tijdens het protest tegen het woonbeleid in Rotterdam. Beeld ANP

Hervormingen woonbeleid

De demonstratie in Rotterdam is de tweede onder de noemer Woonopstand. De eerste manifestatie in Amsterdam trok vorige maand vijftienduizend demonstranten. De organisatie van het protest pleit onder andere voor hervormingen van het woonbeleid, investeringen in breed toegankelijke volkshuisvesting en het reguleren van huurprijzen, ook in de vrije sector.

Dit keer was voor Rotterdam gekozen vanwege de ophef rond de nieuwbouwplannen voor de Tweebosbuurt. Ondanks jarenlange tegenstand is daar deze zomer begonnen met de sloop van honderden sociale huurwoningen. De oorspronkelijke bewoners vinden dat zij door de nieuwbouwplannen uit de vooroorlogse wijk worden verdreven. Van de 524 sociale huurwoningen komen er maar 137 terug. Er worden 101 huurwoningen gebouwd die in de vrije sector zullen vallen. Die woningen zijn onbetaalbaar voor veel huidige bewoners. 143 woningen gaan de verkoop in, vrijwel zeker tegen prijzen die de oorspronkelijke bewoners ook niet kunnen opbrengen.

De sloop van de Tweebosbuurt trok internationaal de aandacht toen de vijf speciale rapporteurs van de Verenigde Naties in juni in een brief aan het kabinet het woonbeleid van gemeente Rotterdam onder vuur namen. ‘Wij zijn erg bezorgd dat het verminderen van het aantal betaalbare huizen meer kwetsbare mensen in een lastig parket brengt, met een risico op armoede en dakloosheid’, aldus de rapporteurs. De sloop werd door hen ook als ‘mogelijk discriminerend’ opgevat, omdat in Rotterdam-Zuid veel migranten en minderheden wonen.