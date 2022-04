Tweede ronde Franse verkiezingen lijkt te gaan tussen president Macron en extreem-rechtse Le Pen

Marine Le Pen bij een partijbijeenkomst vlak nadat de eerste prognoses bekend zijn gemaakt. Beeld AFP

Het scenario is bekend, maar de definitieve afloop dit keer hoogst onzeker. Net als in 2017 zal de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen volgens de voorlopige prognoses gaan tussen president Emmanuel Macron (La République en Marche) en de extreemrechtse Marine Le Pen (Rassemblement National). Maar anders dan destijds is Macron daarbij niet langer de gedoodverfde favoriet. In de eerste prognoses staat hij op 28,5 procent, tegenover 23,6 voor Le Pen.

​Opvallend is ook dat beide kandidaten vrijwel alle overige concurrenten dit keer reeds in de eerste ronde ruimschoots achter zich laten. Klassiek links en rechts zijn daarmee opnieuw naar de marge gedrukt, nog sterker dan bij de vorige presidentsverkiezingen, waarbij ze evenmin de tweede ronde haalden.

Alleen de radicaal-linkse leider Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) lijkt verder een degelijke score met dubbele cijfers te behalen. Hij plaatst zich met 20,1 procent een goede derde. Het mag een troostprijs heten voor links, dat zwaar verdeeld de verkiezingen in ging. Weliswaar moet ook Mélenchon de aftocht blazen voor de finale, maar hij plaatst zich ruim voor de rechtse Valérie Pécresse (Les Républicains, 5 procent) en extreem-rechtse Éric Zemmour (Reconquête, 7,2 procent). De inhaalslag van Mélenchon, die afgelopen weken in de peilingen omhoog kroop, is opvallend na een campagne waarin (extreem-)rechts grotendeels de toon wist te zetten met nadruk op thema’s als immigratie, veiligheid, en de Franse identiteit.

Emmanuel Macron vertrekt na het uitbrengen van zijn stem. Beeld ANP / EPA

Een pijnlijk verlies is er – geheel naar verwachting – voor de Parti Socialiste, de partij van voormalig president François Hollande. Na de verkiezingsnederlaag in 2017 lijkt de partij nu verder te worden vermorzeld. De socialistische presidentskandidaat en Parijse burgemeester Anne Hidalgo krijgt naar verwachting 2,1 procent van de stemmen.

Tegenslag

Voor president Macron betekent de uitslag eveneens een tegenslag. Hoewel een duel met Le Pen ruim op voorhand was voorspeld, leek de president lange tijd verzekerd van herverkiezing. Maar onder invloed van de oorlog in Oekraïne verschoof de afgelopen weken de focus van de campagne naar koopkracht en de stijgende kosten van levensonderhoud. Le Pen, die anders dan Macron volop campagne voerde op markten en dorpspleinen, wist zich die thema‘s succesvol toe te eigenen. Het leidt bovendien af van haar extreemrechtse standpunten op immigratie. Met de nieuwe focus kan ze haar imago verzachten – een van haar belangrijkste missies sinds ze de partijleiding van haar vader overnam.

Vijf jaar geleden kon Macron in de tweede ronde rekenen op de stemmen van zowel veel linkse als rechtse kiezers. Een sterke motivatie om zijn extreem-rechtse rivaal uit het Élysée te houden, speelde daarbij een grote rol.

Het maakt de uitslag van de tweede ronde, die op zondag 24 april plaatsvindt, hoogst onzeker. De Parijse burgemeester Hidalgo (PS) en de leider van de Groenen Yannick Jadot riepen direct na de uitslag hun kiezers op om Macron te stemmen.