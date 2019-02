Tweede PVV’er uit de kast als moslim

Goedemiddag,

terwijl oud-PVV’er Joram van Klaveren zijn bekering tot de islam wereldkundig maakte, zegde het kabinet de erkenning van de Venezolaanse president Maduro op en liet de VVD op lokaal niveau alvast zien dat het menens is met de klimaatscepsis.

STAP VAN DE DAG

President Guaidó

Het duurde even, maar daar was vanmiddag dan toch de officiële verklaring van het kabinet: Nederland erkent Juan Guaidó als interim-president van Venezuela.

Dat heeft minister Stef Blok besloten, omdat zittend president Nicolás Maduro het ultimatum van een aantal Europese landen heeft laten passeren. Ook Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Denemarken en Groot-Brittannië erkennen Guaidó nu als tijdelijk staatshoofd met de opdracht om eerlijke en vrije verkiezingen uit te schrijven.

Die stap is vooral van politieke betekenis. De diplomatieke betrekkingen met de vertegenwoordigers van de regering-Maduro blijven in stand, omdat daar vooralsnog het ‘effectieve gezag’ ligt. Maduro zelf toont zich vooralsnog niet erg onder de indruk van de buitenlandse druk.

BEKERING VAN DE DAG

Van Klaveren moslim

Hij kent nog maar twee soera's en hij studeert nog volop in het kinderboek ‘Ik leer de Koran’, maar dat neemt niet weg dat het hem menens is: oud-PVV’er Joram van Klaveren heeft zich bekeerd tot de islam. Dat maakt hij vandaag bekend in interviews in NRC Handelsblad en bij de EO-radio. Vijf jaar geleden stond hij als protestants-gereformeerd PVV-Kamerlid nog op de barricaden tégen de islam, nu ziet hij de islam als een verrijking voor Nederland: ‘Ja, dat geloof ik wel.’

Zijn bekering is een gevolg van zijn voornemen een ánti-islamboek te schrijven. Werkendeweg kwam hij tot het inzicht dat hij jarenlang een verkeerde indruk had van de islam. ‘Ik heb bijgedragen aan het in stand houden en voeden van een slecht beeld van de islam, maar je kunt je niet voorstellen hoe die vooroordelen doorwerken, tot je er zelf mee te maken krijgt.’

Van Klaveren is niet de eerste voormalige PVV’er die deze weg aflegt: het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn ging hem voor. Die voorzichtige trend blijft op de sociale media uiteraard niet onopgemerkt: ‘Stop de islamisering, stop de PVV.’

Journaliste Hanina Ajarai die Joram van Klaveren mede interviewde met Sheila Kamerman voor NRC werkt voor de uitgever 't Kennishuys https://t.co/MFgLwckyDK die het boek van Van Klaveren uitgeeft. Die verantwoording staat niet in het @NRC-artikel: https://t.co/9X9WxOZjv0 pic.twitter.com/vCxRsbF1Hc Roeland Roovers

EN DAN DIT NOG

Defensie onderzoekt schade burnpits

Nog geen twee weken geleden, toen de klachten kwamen, was de eerste reactie van Defensie vooral afwerend: gezondheidsklachten door burnpits in de militaire kampen, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Nu de klachtenstroom aanhoudt, gaat het ministerie om: sinds vandaag is er een officieel meldpunt waar bezorgde militairen zich kunnen melden. Naar aanleiding van hun klachten volgt later mogelijk een officieel onderzoek.

Klimaatscepsis in Rijswijk

Het was de meeste niet-Rijswijkers waarschijnlijk ontgaan, maar het lokale klimaatdebat in de Zuid-Hollandse gemeente blijkt veel trekken te hebben aangenomen van het landelijke debat. Alleen is de VVD in Rijswijk al een stap verder: uit onvrede over het lokale klimaatbeleid stapten de liberalen vandaag uit het gemeentebestuur. De VVD’ers vinden dat de GroenLinks-wethouder veel te hard van stapel loopt met de plaatselijke energietransitie. Zij pleiten voor een time-out, ‘totdat de landelijke discussie over het Klimaatakkoord is beslecht’. De coalitiepartners reageren zeer teleurgesteld.

Het Rijswijkse college in gelukkiger tijden. Van links naar rechts: Armand van de Laar (D66), Marloes Borsboom-Turabaz - (GroenLinks), Jorke van der Pol (VVD) en Björn Lugthart (Wij Rijswijk).

