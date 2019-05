Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg doet eindexamen: ‘Ik heb vraag 18 wel vijf keer moeten lezen’

Eens in de twee, drie jaar droomt Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (51) nog over het eindexamen. Ze loopt door de school, maar kan de klas niet vinden. Bij het vwo-examen maatschappijwetenschappen komen die angstgevoelens weer even terug. ‘Ik zie mezelf meteen weer zitten in de gymzaal met een potlood, en suppoosten die met hun zachte rubberzolen langs je tafeltje lopen.’

Maar van dit examen gaat Van Toorenburgs ‘politieke hart kloppen’. Het begint bij het eerste onderwerp: de moderne burgemeester als crimefighter. ‘Knap hoe ze het dilemma tussen vrijheid en veiligheid neerzetten. Dat is eigenlijk mijn dagelijkse werk, zoeken naar de balans daartussen.’

Ook de andere thema’s zijn volgens de CDA-politica ‘zeer actueel’. ‘We voeren in de Tweede Kamer op dit moment het debat over roekeloos rijden. Wat leuk dat dit onderwerp in het examen terugkomt.’ Toch heeft Van Toorenburg punten van kritiek. ‘Sommige vragen waren erg gefocust op een begrip. Daar toets je niet per se maatschappelijk inzicht mee.’ En de vraagstelling van vraag 18 was ingewikkeld: ‘Die heb ik wel vijf keer moeten lezen.’

Bij vraag 4 moeten scholieren een visie op criminaliteit koppelen aan linkse en rechtse politieke partijen. ‘Dat vind ik achterhaald. Een sociaal-economisch linkse partij kan namelijk best voor stevige repressie zijn. Dat vind ik echt oude politiek.’ Maar de CDA’er is vooral positief. ‘Ik ben gefascineerd door de vragen en de thema’s. Er komen relevante onderwerpen en fundamentele kwesties voorbij die zo worden bevraagd dat ze in de belevingswereld van jongeren passen. Ik word er gewoon blij van.’