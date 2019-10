Tweede Kamer wil uitbreiding vuurwerkverbod

Vuurwerkverbod

De lokale vuurwerkverboden zijn zo onoverzichtelijk dat handhaving lastig is. Dit schrijft korpschef Erik Akerboom in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag over het onderwerp debatteert.

Rotterdam experimenteert dit jaar met vuurwerkzones in de hoop dat bewoners beter snappen waar wél geknald mag worden en de politie gerichter kan handhaven, want dat is verdomd lastig als de regelgeving telkens wordt aangepast.