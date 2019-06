Tweede Kamer wil stellingname kabinet over ontmantelen boorplatforms Noordzee

Een boorplatform in de Noordzee, 2010. Beeld Joost van den Broek

Minister Cora van Nieuwenhuizen moet dinsdag voor twaalf uur duidelijkheid scheppen over het kabinetsstandpunt. Een meerderheid van de Tweede Kamer dringt daar op aan na schriftelijk overleg. Vertegenwoordigers van de zogenoemde Ospar-landen komen later deze week op ambtelijke niveau bijeen om te spreken over het ontmantelen van de platforms op de Noordzee.

‘Het is nou juist bedoeling van het Ospar-verdrag dat bedrijven als Shell verplicht zijn om die constructies ook op te ruimen,’ zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ‘Het gaat ons niet in de eerste plaats om die betonnen palen, maar vooral om de tonnen chemicaliën en olie die daarin achterblijven.’

Duitsland heeft twijfels over de voorstellen van Shell. Het Verenigd Koninkrijk is wel voor. Hoe Nederland aankijkt tegen de kwestie moet dus dinsdag blijken.

Shell zegt dat het residu aan olie een heel klein effect zal hebben op het milieu, omdat het nog honderden jaren in de poten zal zitten. Volgens het bedrijf zijn er grotere risico’s verbonden aan het slopen van het onderstel. Als er onderdelen breken, kan alle olie in één keer in zee terechtkomen.

Milieuorganisatie Greenpeace is tegen het achterlaten van de chemicaliën en olie. Shell zou beter moeten onderzoeken of dat afval niet toch verwijderd kan worden, meent de milieuclub.

Vorige week liet minister van Nieuwenhuizen nog weten dat ze zich beraad op de kwestie. Het is ook niet duidelijk of de Ospar-groep deze week al een beslissing zal nemen.

Nederland heeft er belang bij dat de ontmanteling van boorplatforms zo goedkoop mogelijk gebeurt, omdat de overheid als aandeelhouder uiteindelijk naar verwachting voor 70 procent van de kosten zal opdraaien. Alleen al de sloop van de platforms en toebehoren op het Nederlandse deel van de Noordzee, gaat volgens schattingen van staatsbedrijf Energie Beheer Nederland 5 miljard euro kosten.