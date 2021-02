Tweede Kamer wil onderzoek Rijksrecherche naar mogelijk lek in strafzaak Poch

Oud-piloot Julio Poch (m) en advocaat Geert Jan Knoops (l) in de rechtszaal. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De 68-jarige Poch zat acht jaar in Argentinië in voorarrest op verdenking van betrokkenheid bij de vluchten, waarbij politieke gevangenen boven zee uit vliegtuigen werden gegooid. Collega-piloten zouden hierover getuigd hebben, maar hun verklaringen werden later in twijfel getrokken. Poch werd uiteindelijk vrijgesproken.

Een Kamermeerderheid van D66, SP, GroenLinks, PvdA, PVV en ChristenUnie heeft demissionair premier Rutte en minister Ferd Grapperhaus van Justitie om opheldering gevraagd. De partijen willen weten ‘waarom kringen rond het Koninklijk Huis op de hoogte waren van de zaak-Poch, terwijl de kwestie op dat moment nog maar bij een gering aantal personen binnen het Openbaar Ministerie en de Nationale Recherche bekend was’.

Ook willen ze van het kabinet horen of kan worden uitgesloten dat er destijds gelekt is. Inmenging in een lopend strafrechtelijk onderzoek door het Koninklijk Huis is ‘zeer onwenselijk’, aldus de partijen, ook als het om kringen rondom de koninklijke familie gaat. De Rijksrecherche wordt ook ingeschakeld om onderzoek te doen naar het lekken van OMT-advies over het heropenen van de basisscholen. De dienst zou het lek in de zaak-Poch dus ook kunnen onderzoeken.

Het lek in kwestie stamt uit 2007, aldus het rapport, toen er nog zeer weinig mensen van de zaak op de hoogte waren. Een vrouw zou toen de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust (de Europese organisatie die zich bezighoudt met de internationale samenwerking bij strafzaken), hebben gebeld. Ze beweerde uit de kringen rond het Koninklijk Huis te komen en vroeg ‘of die zaak tegen die Argentijnse piloot nou echt nodig was’. Volgens de vrouw was het onderzoek ‘pijnlijk voor Máxima'.

Onderzoek door de commissie-Machielse heeft niet uitgewezen of de vrouw daadwerkelijk bij het Kabinet der Koningin werkte. De Rijksvoorlichtingsdienst ontkent dat het Koninklijk Huis zich met de zaak bemoeid heeft.

Poch stelde in 2018 de Nederlandse staat aansprakelijk voor schade geleden tijdens zijn achtjarig voorarrest in Argentinië.