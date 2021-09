Tweede Kamer wil nog strengere uitstootnormen voor Tata Steel ‘ook al voldoet het aan de vergunningen’

Staalfabriek Tata Steel gezien vanaf de Noordpier in Wijk aan Zee. Beeld Getty Images

Twee weken na de publicatie van een RIVM-rapport waaruit bleek dat omwonenden van de staalfabriek in IJmuiden blootgesteld worden aan hoge concentraties giftige stoffen, maant de Kamer daarmee de regering tot actie. Het kabinet zei eerder op korte termijn weinig te kunnen doen. ‘Als je het scherper wilt, moet je eerst de regels aanpassen en die daarna toepassen’, zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) vorige week tijdens het debat over de toekomst van het staalbedrijf.

In de motie die donderdag werd aangenomen, vraagt de Kamer om zo’n verscherping. ‘Ook al voldoet Tata aan de vergunningen’, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, die de Kamermotie mede indiende, ‘toch is de gezondheidssituatie voor omwonenden dramatisch’. Volgens Van der Lee is het ‘duidelijk dat de normen voor uitstoot waar Tata aan moet voldoen, niet streng genoeg zijn.’

Ondanks alle maatregelen die Tata Steel de afgelopen jaren heeft genomen, constateerde het RIVM dat de gezondheidssituatie rond de staalfabriek de afgelopen twee jaar is verslechterd. De concentratie van schadelijke PAK’s en zware metalen, zoals lood, bleek in de onderzochte stof in de gemeenten rond Tata Steel veel hoger te zijn dan in 2019. Op haast alle plekken lagen de gemeten waardes hoger ‘dan wat als veilig beschouwd wordt’.

‘Radicale ommezwaai’

Een deel van de Kamer wil dat Tata Steel gedwongen wordt zijn meest vervuilende installatie zo snel mogelijk te sluiten, maar zover hoeft het demissionaire kabinet niet te gaan. Het voorstel kreeg in het debat van donderdag geen meerderheid.

Woensdag werd bekend dat Tata Steel in 2030 in IJmuiden voor zijn productie van staal volledig wil zijn gestopt met de uit steenkolen vervaardigde cokes, die zeer vervuilende zijn. Met nieuwe installaties wil de fabriek eerst overstappen op gas, later op waterstof. Daar heeft het wel financiële steun bij nodig. ‘We kiezen voor een radicale ommezwaai’, aldus directievoorzitter Hans van den Berg. ‘Binnen acht jaar ziet het er hier heel anders uit.’

Een ruime Kamermeerderheid wil dat de overheid het bedrijf bij deze transitie gaat helpen. Minister Blok beloofde eerder al dat hij met de Europese Commissie gaat bespreken welke vergroeningssubsidies binnen de kaders van de staatssteunregels vallen.