Tweede Kamer wil betere schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers

De Tweede Kamer is ontevreden over de regeling van Defensie voor de schadevergoeding voor chroom-6-slachtoffers en hun nabestaanden. Te veel mensen vallen nu buiten de regeling, is de Kamerbrede kritiek. Ondertussen wordt de schadelijke stof nog steeds gebruikt in de luchtmacht.

Eerder dit jaar wonen (oud-)medewerkers van Defensie een bijeenkomst bij waarin zij worden geïnformeerd over de gevaren en gevolgen van Chroom-6 (juni 2018). Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser bood woensdag voor de tweede keer haar excuses aan: ‘Defensie is tekortgeschoten als werkgever.’ Het ministerie liet werknemers jarenlang werken met de gevaarlijke stof chroom-6. De kankerverwekkende stof zit in bepaalde verfproducten. ‘Het is onbegrijpelijk: in 1973 wist de luchtmacht het al’, aldus het CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. In juni erkende het ministerie voor het eerst de aansprakelijkheid voor de ziekteklachten. Slachtoffers kunnen een schadevergoeding aanvragen. Defensie heeft tot nu toe 923 duizend euro uitgekeerd aan 136 slachtoffers van chroom-6-verf.

In de hele Kamer heerst ontevredenheid over de huidige regeling. ‘Iedere schade is persoonlijk’, aldus Kamerlid André Bosman (VVD). Meerdere partijen willen een uitgebreider onderzoek naar de werking van de stof en naar de mogelijke rechthebbenden op de regeling. SP-Kamerlid Sadet Karabulut roept op tot een rechtvaardiger regeling waar meer mensen gebruik van kunnen maken.

De staatssecretaris zegt dat een collectieve regeling is opgesteld na onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Karabulut wil een aanvullend schadefonds voor andere gevallen, omdat 90 procent nu buiten de regeling valt. ‘De weg ligt open om op individuele basis een claim in te dienen’, benadrukte staatssecretaris Visser. ‘In veel gevallen kan alleen in een persoonlijk gesprek duidelijk worden wat de schade precies is.’ Visser belooft een vervolgonderzoek door het RIVM naar de slachtoffers.

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks denkt dat de getroffenen geen vertrouwen hebben in Defensie. ‘Kunt u niet proactief voorstellen doen in plaats van te wachten tot zij een schadeclaim indienen?’ Slachtoffers en nabestaanden moeten naar de werkgever stappen die hen jarenlang blootstelde aan chroom-6. De staatssecretaris stelt dat het niet anders mogelijk is: ‘We maken het bewust laagdrempelig door een extern centraal meldpunt.’ Daarnaast laat ze de regeling uitvoeren door het pensioenfonds ABP.

Een deel van de Kamer roept de staatssecretaris op nooit meer chroom-6 gebruiken. ‘We moeten de stof uitbannen, maar we gebruiken die nog steeds in ons luchtvaartsysteem’, geeft de staatssecretaris toe. Alternatieven moeten nog getest en gecertificeerd worden. Visser zegt dat alles wordt ingezet: ‘Maar er moet een tandje bij.’